Bonig creu que "el PP ha de centrar-se i moderar-se", però també ser ferm amb Sánchez

Una oposició "dura però lleial amb Espanya", igual que la que segueix el PPCV contra el Botànic II a la Comunitat Valenciana (PSPV, Compromís i Unides Podem), com ha afirmat en declaracions als mitjans, preguntada per si el PP de Pablo Casado ha de virar al centredreta o radicalitzar el seu discurs.

Bonig ha assegurat que li "va agradar molt" el discurs de Casado en el debat d'investidura de Sánchez, "en les formes i en el fons", per la qual cosa creu que el PP ha de seguir aquest camí i "ser molt contundent en les qüestions essencials que concerneixen a tots". "De moment, el PSOE ja ha triat els seus socis: els nacionalistes que volen trencar Espanya i els hereus dels terroristes d'ETA", ha recalcat.

Ha cridat així al fet que els 'populars' siguen "molt ferms" en la defensa de la Constitució, davant d'una "amalgama d'esquerres que intenta arraconar el PP quan va ser fonamental en la construcció de la democràcia i el gran partit de centredreta". "I això no ho van a aconseguir", ha emfatitzat.

Sobre si el PP ha de participar en la reforma del finançament autonòmic, un dels compromisos del govern de Sánchez, Bonig ha recordat que és una cosa que van recolzar "per activa i per passiva" en anteriors legislatures, si escau firmant "totes les declaracions institucionals que el president Ximo Puig (PSPV) va posar damunt de la taula".

Per tant, creu que tenen "l'autoritat legal i moral per a recolzar-ho" una vegada es constituïsca el Govern i convoque el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), però "sense privilegis ni taules bilaterals com la qual està anunciant ERC, on s'asseurà en igualtat de condicions per a fer un finançament ad hoc per a Catalunya. "Si és que tenim govern, perquè potser només tenim un president que governa en solitari", ha dit.