València inclou en els seus comptes el 48% de les fites de l'Agenda 2030 de l'ONU, una de les xifres més altes

Així ho ha destacat aquest dimecres l'alcalde, Joan Ribó, en una roda de premsa per a explicar l'adequació de les polítiques públiques municipals a aquesta Agenda, que inclouen 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible amb 169 metes, per a aconseguir "un planeta sostenible no solament per al Medi ambient sinó també un desenvolupament humà".

Sobre aquest tema, ha assenyalat que encara que el percentatge del 48% pot paréixer "poc", és "molt" ja que cal tindre en compte que moltes de les metes establides excedeixen la competència municipal i de fet aquesta xifra està en la línia dels percentatges "més avançats". Per exemple, ha ressaltat que el Govern basc, un dels quals més ha estudiat aquesta agenda, marca un compliment de 80 objectius per a les seues ciutats.

Ribó ha ressaltat que aquests Objectius van ser "els eixos fonamentals" per a establir l'Acord del Rialto, que té "un compromís clar" amb aquesta Agenda en fer "seua la màxima d'actuar localment pensant globalment" perquè "el desenvolupament global ens beneficia a tots, també als valencians".

Del total de 827,9 milions del pressupostos per al 2020, exclosos els 70,4 milions de despesa financera, el 43% se'l porta el pilar de la Prosperitat, amb 352,5 milions; el 22%, 185,7 milions, el pilar de Planeta; el 14%, 114,1 milions, al pilar de les Persones; el 20%, 169,1 milions, al pilar de Pau i Justícia, i l'1%, 6,4 milions al pilar de fomentar les Aliances.

En concret, els més de 350 milions que es destinaran enguany a la Prosperitat es dedicaran a facilitar l'accés de les persones a vivendes i servicis bàsics; a la millora dels barris menys afavorits; a proporcionar sistemes de transport segurs, accessibles i sostenibles i millorar la seguretat viària; a augmentar la urbanització inclusiva i sostenible; a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural; i a proporcionar accés a zones verdes i espais públics segurs, accessibles i inclusius.

A més, un euro de cada cinc del pressupost es destina el 2020 a polítiques per a protegir el planeta, "la qual cosa representa la importantíssima aposta mediambiental del Govern local".

Per la seua banda, els 114,1 milions destinats al pilar de Persones seran per a polítiques transversals orientades a combatre la pobresa, afavorir la seguretat alimentària, la salut i benestar, l'educació de qualitat i la igualtat de gènere. A més, hi haurà 4,2 milions d'euros, un 0,5% del pressupost, per a cooperació internacional, entre altres aspectes.