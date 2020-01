L'Ajuntament de València es planteja un canvi de recorregut de la Cavalcada de Reis per "l'excés de gent"

Ribó, en roda de premsa per a explicar l'adequació de les polítiques públiques municipals als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, ha destacat que el balanç de les festes nadalenques és "molt positiu" ja que "sense posar moltes llums" s'ha aconseguit una gran afluència de visitants i no hi ha hagut que lamentar "problemes significatius".

En concret, ha apuntat "la importància i la popularitat" que ha adquirit la desfilada de la Cavalcada de Reis, que va ser "impressionant" fins al punt de ser comparable els assistents als de la festa de Sant Josep en Falles. Per açò, aquesta gran afluència de públic ha portat l'equip de Govern a replantejar-se si el recorregut actual és "el més adequat".

Així mateix, ha ressaltat l'èxit de les festa de Nit de cap d'any i ha assenyalat que la falta de problemes "significatius" és el "millor indicador del comportament cívic" dels assistents.