Soraya Arnelas se lleva un tremendo susto al perder dos décimos premiados

Soraya Arnelas es una mujer afortunada. Hace unos años le tocó, junto a sus padres, el segundo premio hace años, y este año ha repetido una suerte parecida con la Lotería del Niño con dos décimos premiados.

"Hoy es un día especial. Resulta que mi tío José en Nochebuena siempre nos regala un boleto de la lotería del Niño. A ver, obviamente no me ha tocado El Gordo, pero me ha tocado", compartió la extremeña en las redes sociales.

Sin embargo, la alegría se tornó desesperación en un primer momento cuando la cantante no era capaz de encontrar los décimos premiados. "¿Y sabéis lo que pasa, no? Que no lo encuentro. Ni el mío ni el de Manuel".

Sin embargo, pasadas unas horas, por fin dio con ellos. Su bolsillo se lo agradecerá.