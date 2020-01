Turismo.- Mijas inicia los trámites para la redacción del Plan Municipal de Calidad Turística

"Cumplimos con los requisitos que nos pide la Junta de Andalucía y necesitamos ese documento que contemple todos aquellos planes y líneas de trabajo en los que actualmente se encuentra inmersa la localidad", ha asegurado el concejal del ramo, José Carlos Martín, quien ha añadido que dicho el Plan Estratégico de Turismo de Mijas es "una base sólida con la que trabajar que puede aportar información a este paso esencial para que la ciudad reciba esta distinción".

Entre los contenidos que ha de tener este plan destaca un diagnóstico de la actividad turística en el municipio en el que se detallen necesidades y problemas del sector, visitantes y turistas que recibe y sus motivaciones, incluyendo estadísticas diferenciadas por sexo tanto con respecto al empleo como al turismo, según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

A su vez es necesario que refleje los objetivos que persigue este proyecto así como la descripción de las actuaciones de mejora de los servicios y prestaciones vinculados con la actividad turística, con indicación de su presupuesto y calendario de ejecución. Los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Calidad Turística "también son parte esencial de este documento".

"Vamos a trabajar para convertirnos en Municipio Turístico porque no tiene sentido que una ciudad como Mijas no lo sea", ha afirmado Martín, quien ha indicado que de esa forma la localidad podrá proyectarse "con más fuerza" y fomentar su patrimonio histórico artístico "además de poder optar a subvenciones a las que ahora no podemos y que vendrían a ayudar a la administración local en el esfuerzo financiero, planificador y organizativo que supone un incremento poblacional tan marcado como el que experimentamos, sobre todo, en temporada alta".

Así, entre los puntos que debe recoger un municipio para alcanzar esta catalogación se encuentra que la población de derecho no puede superar los 100.000 habitantes, acreditar la población turística asistida -a través del número de pernoctaciones o visitas-, mostrar la oferta turística y su infraestructura y llevar a cabo actuaciones dirigidas a potenciar y mejorar las actuaciones y servicios con incidencia en la actividad turística.

A esto se suma que en los procesos de planificación turística que se lleven a cabo se deberán introducir mecanismos de participación ciudadana y de los agentes económicos y sociales; integrar la conservación del patrimonio cultural y natural; apostar por un turismo respetuoso, y concienciar a la población local y turística.

"Mijas es una ciudad esencial en la vertebración del sector en la Costa del Sol, no solo por su situación geográfica en pleno corazón del litoral, sino por el potencial que cosecha y el abanico de posibilidades que ofrece al ocio y a las inquietudes culturales de quienes nos visitan", ha dicho el edil.

El departamento de Turismo de la ciudad está trabajando en el desarrollo del Plan Estratégico de Turismo, elaborado por la Universidad de Málaga donde se muestran nuevos segmentos para explotar. Artesanía, gastronomía, deporte y naturaleza son los cuatro sectores potenciales que harían incrementar las visitas en la ciudad y romper con la estacionalidad.

"Para desarrollar las opciones principales que nos ha marcado la UMA en nuestra hoja de ruta vamos a poner en marcha acciones concretas que vayan potenciando este nuevo abanico de posibilidades para nuestra oferta", ha señalado el concejal, quien también ha puesto en valor los tres segmentos tradicionales como son el típico pueblo andaluz, el golf y el sol y playa.

En este sentido, la declaración de Mijas como Municipio Turístico "vendría a dar un salto de calidad al fomento de la localidad y a la implementación de servicios". "Una catalogación de este calibre nos impulsa en la promoción de nuestro destino así como nos ayuda económicamente a la hora de incrementar servicios que se multiplican exponencialmente con la llegada masiva de turistas", ha concluido Martín.