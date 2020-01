Feijóo cree que Sánchez "se equivoca" y que el PPdeG podrá mantener la mayoría absoluta: "Confío mucho en los gallegos"

Así lo ha manifestado después del guiño realizado por el socialista Pedro Sánchez, que en el marco del debate de investidura, trasladó al diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, su deseo de que socialistas y nacionalistas pudiesen extender su acuerdo al ámbito autonómico en la comunidad para desalojar a Feijóo de la Xunta.

Preguntado al respecto tras concluir una visita a una escuela infantil en Santiago, Feijóo ha admitido tener "pocas dudas" de lo que pretende Sánchez.

A su modo de ver, quiere "decir una cosa y la contraria: decir en Madrid que ha sido la lista más votada y que, por tanto, le corresponde gobernar". "Y aquí, en Galicia, no dejar gobernar al que gane. Todos en contra del que gane si le falta un escaño", ha dicho.

En todo caso, Feijóo ha indicado que serán los gallegos los que "tomen una decisión en 2020" y ha añadido que él "confía mucho en los gallegos". "Les conozco, nos conocen y vamos a ver lo que opinan los gallegos. Probablemente el señor Sánchez se equivoque y no haya esa posibilidad", ha apostillado.

ACUERDO CON EL BNG

A renglón seguido, se ha referido al acuerdo firmado entre el PSOE y el BNG para lograr su 'sí' en la investidura, y ha concluido que evidencia que "vale todo" para "apuntalar un gobierno" que, a su modo de ver, "no tiene a Galicia dentro de sus prioridades".

"He leído con mucho interés ese documento que firmaron los nacionalistas gallegos y los socialistas. Lo he leído porque no podía creer que no se concretase como primer objetivo el pagar lo que se debe a la comunidad autónoma", ha explicado.

"Y cuando los nacionalistas gallegos no defienden a la comunidad a la que dicen servir, se acredita que vale todo", ha apostillado.

UN AÑO "PLETÓRICO DE EMOCIONES"

Dicho esto, ha asegurado que está "de acuerdo" con el alcalde de Santiago, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, quien había dicho al arranque de la comparecencia conjunta con Feijóo tras la visita a la guardería, en que se inicia un año "pletórico de emociones", toda vez que es año electoral.

"Estoy de acuerdo con el alcalde. Vamos a vivir un año 2020 lleno de emociones", ha remarcado el dirigente gallego, antes de añadir que desearía que España viviese "la tranquilidad, el sosiego y la estabilidad" que "vivirá" Galicia en 2020, pero ha confesado que "teme" que "no" serán esas las "emociones" que sienta el conjunto del país.