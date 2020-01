La plataforma de afectados por la ZBE presentará un recurso ante el TSJC para impugnar la ordenanza

La Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias presentará un recurso contencioso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para impugnar la ordenanza de la zona de bajas emisiones (ZBE). Así lo ha anunciado la vicepresidenta y cofundadora de la plataforma, Mònica Xufré, en un debate sobre la ZBE a ‘El matí de Barcelona’ de Betevé.

Los afectados han decidido recurrir a la vía judicial, después de que, según dice, el Ayuntamiento, no se haya querido sentar a negociar. Además del contencioso, también pedirán medidas cautelares para intentar parar la aplicación de las sanciones de la ZBE a partir del 1 de abril, cuando se empezará a sancionar.

Des del Gremio de Talleres, el presidente, Celso Besolí, se muestra confiado que podrán llegar a una solución dialogada con el Ayuntamiento. Aun así, han confesado que tienen a punto para publicar un informe sobre el impacto económico que supone la ZBE para los 856 talleres afectados, y que si esto tampoco funciona se sumarán a la vía judicial.

El Gremio de Talleres reclama principalmente poder hacer pruebas dinámicas de los vehículos que están reparando y que no tienen etiqueta ambiental. Para Besolí, si no pueden probar el vehículo, no lo pueden reparar “con la calidad que hace falta”.

También el presidente de Fecavem y del Gremio del Motor, Jaume Roura, ha asegurado que se sumarán “a todas las fórmulas que ayuden a eliminar estos prejuicios del sector”. Roura, pero, ha acabado afirmando que si la vía judicial sale adelante se sumarán.