Brays Efe acusa a una agencia de publicidad de apropiarse de su 'story' con Oreo y ganar un premio por ella

El actor Brays Efe ha denunciado en su cuenta oficial de Twitter la presunta apropiación por parte de la Agencia Rosebud de uno de sus storiesdel año pasado haciendo un batido de galletas Oreo.

Según el intérprete gallego, popular por su papel de Paquita Salas en la ficción del mismo nombre que se emite en Netflix, la marca, que, además, recientemente ha ganado La Lluna d'Or en la categoría Influencia, unos premios de publicidad y comunicación creativa de la Comunidad Valenciana, en realidad no tuvo nada que ver.

Así lo ha explicado el propio Efe en un hilo de Twitter que ha compartido con sus seguidores. En él explica punto por punto cómo sucedió todo.

¡Qué alegría! La acción #BraysOreo ha ganado La Lluna d’Or en la categoría Influencia en los premios #LaLluna2019 para la agencia @rosebudvlc.

Solo hay un pequeño problema. Yo no hice ninguna campaña con ninguna agencia. Y no es la única mentira del vídeo. ABRO HILO. pic.twitter.com/jMRyUCewxm — Brays Efe (@braysefe) January 4, 2020

Además, denuncia que la agencia presume de que le ha salido gratis la 'campaña' #BraysOreo cuando, según el actor, no fue así: "Dicen que todo esto lo consiguieron por cero euros. Ardo. Presumen de ello. Y tampoco es verdad porque no lo consiguieron. Todo lo hice yo porque me dio la gana, porque me gustan los batidos de Oreo, Maxibón y sé que a la gente que me sigue les hace gracia".

Por todo ello, concluye indignado: "Y ya por último, les pido a los de la agencia Rosebud que lo mínimo que pueden hacer después de esto: que me envíen mi trofeo. Porque la Lluna D'Or 2019 en la categoría Influencia por #BraysOreo... La he ganado yo".