Consultar el horóscopo de hoy: lunes 6 de enero de 2020 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 6 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tu libertad es lo más importante para ti y así se lo vas a hacer saber a una persona que pretende llevarte por el camino que le apetece, con lo que no estás de acuerdo. Esa rebeldía es buena, porque te descubrirá quién eres en realidad.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Aries?

Tauro

Si contemplas una situación injusta que merece unas palabras de reproche o castigo, no te dejes llevar por el mal humor porque será fácil que digas lo que no deseas. Hazlo, pero con palabras tranquilas y con razones que no tenga posibilidad de réplica.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Tauro?

Géminis

Nadie va a poder engañarte hoy y quizá veas que hay alguien que lo intenta, pero tu intuición te hará ver por dónde van los tiros y descubrirás la jugada. No hace falta que lo hagas de una manera evidente que pueda alterar un momento feliz o de risas.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Géminis?

Cáncer

Consigues hoy salirte con la tuya y que una persona que se hace la remolona, te visite en tu casa o vaya hacia donde tu quieras. Eso te hará pensar en que tu poder de convicción es mayor del que crees. Por la noche debes descansar algo más.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Cáncer?

Leo

Una casualidad te beneficiará hoy. Quizá te encuentres con una persona a la que hace tiempo no ves y que te puede ofrecer algo que necesitas, y si estás buscando trabajo o un cambio en el que tienes, también te puede beneficiar este encuentro en ese asunto.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Leo?

Virgo

Ser perfeccionista es algo que a veces te perjudica, aunque realmente sea una de tus mejores virtudes, pero en ocasiones lo llevas al límite y eso no hace más que presionarte interiormente. Relájate un poco y si te equivocas en algo, no te castigues.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Virgo?

Libra

Querrás aprovechar bien este último día de tus vacaciones y apurarás hasta el último momento para regresar a casa o al lugar donde ahora vives. Calcula bien tus tiempos si tienes que viajar, puede haber retrasos o inconvenientes de última hora.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Libra?

Escorpio

Es muy posible que tengas que hacer algo que no te gusta o acudir a ver a alguien de una manera un tanto obligada. Pero si se trata de la familia política, no debes de poner mala cara porque se pueden enturbiar las relaciones con la pareja. Déjate llevar.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Escorpio?

Sagitario

Tomarás la iniciativa con un grupo de amigos que está algo cansado de muchas fiestas y no les apetece salir. Tu energía será hoy contagiosa y sabrás llevar a todo el mundo por donde te apetezca. No estires demasiado el reloj, que mañana te espera un día menos tranquilo.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Sagitario?

Capricornio

Buscas hoy hacer algo divertido que ayer no pudiste, por compromisos o porque tuviste trabajo. Hoy vas a encontrarte más a tus anchas y harás planes muy a tu aire incluso en soledad. Ojo con el consumismo, que te puede marcar la jornada.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Capricornio?

Acuario

No dejes que tus ideas impidan a alguien que quieres disfrutar de una celebración con la que no estás de acuerdo. Lo más importante es ver a esas personas felices y más si son niños. No impongas tu criterio y deja que todo fluya sin hacer una crisis de un capricho.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Acuario?

Piscis

Un detalle generoso que has tenido con una persona a la que quieres mucho te va a traer muchas satisfacciones. Sabes que de alguna manera le debes mucho y que no es cuestión de pagárselo, sino de demostrarle agradecimiento. Tendrás una experiencia muy emotiva y especial hoy.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Piscis?