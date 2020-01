Consultar el horóscopo de hoy: domingo 5 de enero de 2020 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 5 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Disfrutarás de un evento con gente que te cae muy bien y con la que te llevas de maravilla. Contribuirás con algo que tu sabes hacer, relacionado con lo artístico para llevar alegría o felicidad a otras personas y eso será un momento muy especial y mágico.

Tauro

Un libro o una música especial te revelará algo en lo que no habías pensado y que puede sacar lo mejor de ti. Sigue por ese camino para descubrir cosas muy importantes y especiales que te pueden llevar a otra manera de contemplarlo todo.

Géminis

Puedes aprovechar un momento relajado para atreverte a hacer o decir algo que hace tiempo te está apeteciendo o molestando y que hasta ahora te habías callado. Te escucharán atentamente, pero lo más importante es que lo hagas desde el amor y no desde la ira.

Cáncer

Estarás interesado en todo lo nuevo y la tecnología que te puede ayudar en tu vida profesional o personal. En ese sentido procura no gastar en cosas sólo para divertirte, que no es negativo, pero ahora te interesa más centrarte en algo más serio.

Leo

Te apetecerá sumarte a esa invitación que te hacen para compartir una fiesta o un evento entrañable de las fiestas que ya acaban. Será un grupo muy animado con el que te lo puedes pasar muy bien. Alguien te sorprenderá muy agradablemente con su generosidad.

Virgo

Tus propiedades, una casa o cualquier otro bien, te va a exigir atención y quizá tengas que improvisar soluciones para un problema que nadie más que tu puede solucionar de inmediato. Olvidarás pronto esos momentos de tensión si te lo tomas con humor.

Libra

No descartes sentirte tentado por vivir una aventura apasionada con alguien muy distinto, que aún no conoces bien, pero que te atrae mucho. Haz la prueba, y no desaproveches esta oportunidad porque todo favorece bastante lo relacionado con la sensualidad.

Escorpio

Vas a sentir una estela de positividad a través de una persona muy especial que te trae buenas influencias, tranquilidad y sonrisas. Ella contempla la vida con los ojos del que sana, del que da luz. Déjate llevar por ese sendero y te sentirás muy feliz.

Sagitario

Vas a tomar hoy una decisión sin contar con la familia y les darás una sorpresa que en un primer momento les dejará boquiabiertos pero que luego les va a gustar mucho. De paso te enterarás de algo que no sabías y que será importante para el futuro.

Capricornio

Haz un esfuerzo para mantenerte en forma y no dejes que los asuntos familiares o las fiestas te lleven a dejar de hacer ese ejercicio que tanto bien te hace. Renovarse por dentro y por fuera es una de las metas que debes tener en este año que comienza.

Acuario

Hoy es un día ideal para conseguir un mejor acercamiento y unión entre los miembros de la familia así que ponte a ello para ganar algún tiempo de calidad al estar con ellos. Tu creatividad te hará ser una buen anfitrión o anfitriona y te divertirás preparando una cena especial.

Piscis

Algunos sueños comenzarán a tomar forma poco a poco ya que se pondrán en marcha algunos mecanismos internos tuyos que te harán renovarte, reinventarte de nuevo. Tu mundo espiritual te ayuda a llevar cabo algunos planes especiales para tu bienestar.

