Els xicotets comerços de València reben 423.067 euros en 2019 per a impulsar i consolidar negocis

Els autònoms amb un comerç de proximitat a València ja poden consultar la resolució de les ajudes municipals que la regidoria de Comerç ha convocat per quart any consecutiu per a la creació de nous comerços i la consolidació dels existents en la ciutat.

Es tracta d'una proposta municipal de la qual s'han beneficiat 211 autònoms que té per objectiu el suport a les activitats comercials dels barris per tal d'afrontar les seues despeses corrents derivades d'aspectes com la titularitat, exercici, desenvolupament i millora del negoci o activitat comercial.

“Apostem de nou de manera decidida pel xicotet comerç de València, ajudem al fet que els autònoms puguen fer front al manteniment d'estos negocis i impulsem de manera decidida la creació d'empreses comercials de proximitat en els barris. Amb esta línia de subvencions millorem el mapa comercial de València, amb l'objectiu de mantindre l'essència i la tradició de la nostra ciutat”, ha explicat el regidor de Comerç, Carlos Galiana.

Estes ajudes municipals han tornat a incrementar la quantia fins a arribar als 423.067 euros d'enguany, i podran destinar-se a partides molt diverses, com al pagament del lloguer del local comercial, a la implantació de sistemes de qualitat comercial, a la realització de cursos de formació del personal treballador, a implantar noves tecnologies de gestió empresarial per a l'exercici de la seua activitat, a la participació en plataformes individuals o conjuntes de comerç electrònic o a la realització d'auditories energètiques.

A més, a banda de millores internes del comerç, també estan contemplades partides enfocades a millorar el posicionament de cara a l'exterior. Així, es podran elaborar amb la línia de subvencions estudis de mercat, anàlisi d'oferta i de demanda, màrqueting empresarial, enquestes d'avaluació de satisfacció de clients, aplicació de servicis de geolocalització o altres destinats a avaluar la implantació o a millorar el posicionament de l'establiment comercial en el mercat.

Pel que fa a temes d'imatge i comunicació també estan contemplades les despeses tendents a definir, millorar o difondre la identitat corporativa, tals com els derivats del disseny de noms, marques i logotips, el disseny o elaboració de material gràfic i documental; servicis d'assessorament o consultoria en matèria de modernització o promoció comercial, de millora de la imatge o d'assessorament laboral i fiscal relacionat amb l'exercici de l'activitat.

Altres accions que podrà dur a terme el xicotet comerç de la ciutat amb esta línia de subvencions municipals són implantar servicis tècnics i tecnològics per a la venda i difusió de l'activitat comercial a través d'Internet o per a la millora de les eines de comunicació comercial, és a dir, publicitat en radio, televisió, premsa, aplicacions per a telèfons i telèfon intel·ligent, Internet, blogs i xarxes socials o altres suports.

Per últim, estan també contemplades les quotes d’assegurançes de responsabilitat civil, de subministrament d'energia, aigua, telèfon o Internet específicament referits a l'establiment comercial, l'obtenció de certificacions oficials en matèria d'igualtat o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre homes i dones.