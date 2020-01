Més de 900 empreses i organitzacions subscriuen el Codi Ètic del Turisme de la Comunitat Valenciana

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha destacat en un comunicat que subscriure el Codi Ètic Mundial del Turisme i adaptar-ho "de forma pionera" a la realitat de la Comunitat Valenciana "ha suposat la construcció d'un nou relat turístic basat en l'ètica, la sostenibilitat i la responsabilitat social".

Així mateix, Colomer ha recordat que aquest és "l'única regió en el món que ha adaptat aquest codi en la lletra i esperit de la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat, que es va aprovar el passat any".

El responsable de Turisme ha agraït i ressaltat "el compromís del turisme valencià i els seus agents per considerar l'hospitalitat com a principi bàsic i marc de referència en totes les seues actuacions".

"Estem treballant en línia amb l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides que aborda els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que configuren el nou marc global per al desenvolupament econòmic i social", ha afegit Colomer.

En aquesta línia, ha explicat que "atenent a l'anomenada localització dels ODS i la seua translació al plànol local, Turisme Comunitat Valenciana va publicar el Manual de recomanacions d'ODS per a les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana", amb 100 mesures, en clau de recomanacions, que pretenen "servir de suport als gestors locals, simplificant i fent tangibles aquells objectius en els quals hem de treballar per a construir el millor present i futur per al nostre planeta".

Colomer ha recalcat que dur a terme aquest "desafiament conjuntament suposa un pas més enllà del caràcter hospitalari que ens defineix com a ciutadans del Mediterrani i solament serà viable si, sota una consciència global, actuem localment".

El Codi Ètic del Turisme de la Comunitat Valenciana fomenta la cordialitat, el respecte, la inclusió, la sostenibilitat i la professionalitat com a valors diferencials del turisme valencià. El document adapta a la destinació Comunitat Valenciana el Codi Ètic Mundial per al Turisme aprovat per l'Organització Mundial del Turisme i reconegut per Nacions Unides.