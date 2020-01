Obres Públiques inicia la millora de la CV-70 a Cocentaina (Alacant) la setmana que ve

Per a poder dur a terme aquests treballs es procedirà a tallar aquest tram de carretera des de les 8.00 hores del dimarts i fins que finalitzen les obres, que tenen un termini d'execució inferior a tres mesos, ha informat la Conselleria aquest divendres.

Els desviaments estan senyalitzats i, d'ells, han sigut informats la Diputació d'Alacant, la Direcció General de Trànsit i els ajuntaments de la zona.

La CV-70 forma part de la xarxa bàsica de carreteres de la Generalitat i connecta Alcoi amb Benidorm. El tram on va a actuar la Conselleria presenta una IMD de 812 vehicles/dia i es caracteritza pel seu traçat de muntanya.

El problema principal d'aquesta xicoteta estructura és que les seues aletes es troben totalment desplaçades a causa de l'afonament produït per l'aigua en èpoques de pluges abundants. També existeixen filtracions en el tauler, que s'introdueixen sota el mateix, produint un desplaçament i unflament de les aletes.

L'actuació prevista per la Conselleria d'Obres Públiques té per objecte, a més de la reparació de l'obra existent, l'eliminació d'un punt estret de la calçada. Així, es procedirà a la reconstrucció dels murs d'acompanyament del pontón de formigó armat en tots dos marges de la via.

També es procedirà al desmuntatge de les banquetes de la part superior de l'estructura, substituint-les per muralletes de seguretat normalitzats en obres de pas, i finalment es col·locaran 10 metres aigües a dalt i aigües a baix, d'escullera, per a protegir la fonamentació de possibles clots i arrossegaments.