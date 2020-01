Cabalgata 2020: Barcelona estallido de luz y color

La noche más mágica se aproxima con un estallido de luz y color. El 5 de enero miles de niños y niñas podrán disfrutar de la cabalgata en un largo recorrido por la ciudad de Barcelona. Como novedad este año se ha unido la tecnología con el vestuario a través de luz y programas informáticos que hacen posible una sincronización entre la ropa de los bailarines y las carrozas.

La carroza que lleva la estrella llega más futurista que nunca con un nuevo sistema de iluminación LED, de manera que se podrán reproducir animaciones, movimientos de luz y degradados.

Además, este año se hace una apuesta por una gran presencia de la comunidad africana en la carroza del rey Baltasar. El séquito del Rey estará formado por, entre otros elementos, cebras iluminadas y marionetas gigantes, simulando una familia africana, que bailan danzas del Senegal.

Marionetas gigantes de la Cabalgata de Barcelona SANDRA MUNTANÉ

Baltasar, Melchor y Gaspar, con su comitiva de criaturas fantásticas, empezarán a hacerse ver en el Moll de la Fusta a primera hora de la tarde, donde la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, los recibirá para darles la bienvenida a la ciudad. Además, se les dará la llave de la ciudad para que esta noche mágica Sus Majestades puedan entrar en todos los hogares de Barcelona y dejar los regalos que han pedido los niños y niñas de la ciudad. Pero no será hasta las 18.00 horas que empezará la cabalgata.

Los Reyes saldrán des de la Avinguda Marquès de l'Argentera, próxima al Parc de la Ciutadella, para saludar a todos los niños de Barcelona. Las carrozas y todo su séquito se podrán ver en plaza Urquinaona hacia las 19.00 horas y, a continuación, se dirigirán hacia plaza Universidad (19.25 horas).

El recorrido seguirá toda la calle Sepúlveda hasta plaza España, donde está previsto que lleguen a las 20.50 h. La última parada de la cabalgata será en la Aveniguda Francesc Ferrer i Guàrdia, en la Font Mágica de Montjuïc, a las 21.00 horas.

Este año, a los Reyes los acompaña una comitiva de personajes muy curiosos, como la inventora de juguetes, "l'embolicador de regals" (envolvedor de regalos) o la replantadora de árboles, entre otros. Además, como siempre, se contará con la participación de los pajes reales que recogerán las cartas con los deseos de los más pequeños y de la carroza del carbón.

Como el año pasado, la cabalgata contará con la presencia de "las xumeteres" y "els xumeters" (chupeteros), en concreto serán 15. Los más pequeños que empiezan la etapa escolar tendrán la oportunidad de entregar sus chupetes a los pajes reales para demostrar que ya son mayores y no lo necesitan. Aun así, esta acción no quiere decir que la magia ya no esté presente a su vida, sino que es una manera de representar que están creciendo.

Por otro lado, también habrá "las caramel·leres" y "los caramel·lers" que, como cada año, tirarán y darán golosinas a los asistentes a la cabalgata.

Teniendo en cuenta que el recorrido siempre aglutina muchísima gente, se tiene que prever llegar con tiempo y acordar un punto de referencia para volverse a reunir en caso de separarse. El Ayuntamiento pide que no se suba a las barandillas, rejas, contenedores, u otros elementos inestables, puesto que pueden ser peligrosos y provocar un accidente. Además, se recomienda no dejar que los menores suban a ningún objeto para ver mejor: es preferible subirlos a cuestas si hace falta.

Si se quiere acceder en los espacios reservados para personas discapacitadas o con diversidad funcional, se tiene que ir con tiempo suficiente para poderse incorporar sin dificultades. La cabalgata dispone de tres espacios adaptados: el primero de ellos, está situado en Moll de la Fusta, el segundo a la plaza de Antonio López con Paseo de Isabel II, y el último, en la plaza España.

Además de la gran cabalgata, quien quiera podrá disfrutar de las hasta 19 cabalgatas más que se organicen en todos los barrios de la ciudad. Gracia, San Andreu, Huerta-Guinardó o Las Cortes son algunos de los barrios que también contarán con la presencia de música, carrozas, pajes y golosinas.

El metro, el transporte idóneo para los desplazamientos

Para facilitar la movilidad ciudadana, el domingo 5 de enero por la tarde el metro reforzará con más trenes todas las líneas convencionales, que circularán en intervalos de entre 3 y 5 minutos.

Además, recordamos que la red de metro funcionará hasta las 2 de la madrugada, por ser vigilia de fiesta. El día siguiente, lunes, día de Reyes, el metro funcionará hasta las 12 de la noche, por el hecho de ser festivo.

El metro se reforzará con personal de atención al público y limpieza en las estaciones más concurridas durante la celebración de la Cabalgata.

Como ya es habitual, Transport Metropolità de Barcelona (TMB) participa activamente en este acontecimiento, que cierra la campaña navideña. Este año aportará unos treinta conductores y técnicos voluntarios,el Chausson 59 (1955) de la Fundación TMB, cuatro autobuses de dos pisos del Barcelona Bus Turístico y las bases mecánicas de varias carrozas que desfilarán a la Cabalgata.