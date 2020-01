Veïns proposen crear una Oficina del Vianant per a potenciar la mobilitat a peu

Una Oficina Municipal del Vianant integrada per diferents delegacions de l'Ajuntament i agents socials que promoga la mobilitat a peu com a “prioritària”, seguida del transport públic i dels mitjans alternatius com la bicicleta o el patinet. Aquesta és la principal proposta de la Federació de Veïns de València de cara a 2020 en el seu tradicional balanç de l'exercici que finalitza i dels reptes pendents de la ciutat i dels seus barris.

L'entitat veïnal va fer aquest dijous una anàlisi de l'any 2019 en el que als barris i pobles de la ciutat es refereix i al mateix temps ha marcat una sèrie de prioritats que s'han de resoldre en 2020. En aquest sentit, la mobilitat ha sigut un dels “grans temes de debat” amb la irrupció del patinet elèctric i amb l'entrada en vigor de la nova ordenança que els regula.

Sobre aquest tema, la presidenta de la Federació, María José Broseta, recorda que l'entitat va al·legar perquè no sols les voreres, sinó també els carrers i places per als vianants, foren d'ús exclusiu per a vianants, de manera que usuaris de patinets i ciclistes baixaren dels seus vehicles i caminaren al costat d'ells en aquests espais. Les al·legacions, no obstant això, van ser rebutjades.

Segons la dirigent veïnal, en el mandat iniciat en 2019 “s'albiren importants canvis, especialment en el que a l'accessibilitat al centre històric es refereix pels processos de conversió en zona de vianants principalment de les places de la Reina, del Mercat/Bruges i de l'Ajuntament”.

Així, ha afegit que la Federació “comparteix la filosofia de generar nous espais de qualitat per als vianants i en definitiva de transformar aquests nuclis, actualment concebuts com a rotondes i macroestacions d'EMT, en zones d'esplai per a la ciutadania”.

Per aquest motiu, ha anunciat que presentarà una instància per a proposar la creació de l'Oficina Municipal del Vianant, amb representació de les diferents delegacions municipals amb competència en la matèria (Mobilitat, Urbanisme, Espai Públic, Protecció Ciutadana...), i amb presència dels principals agents socials, com la Federació de Veïns, xicotet comerç, consumidors i entitats que promoguen la mobilitat per als vianants.

Aquesta oficina seria l'encarregada d'adoptar mesures de manera coordinada amb l'objectiu de potenciar la mobilitat per als vianants, que per a la Federació ha de ser “la prioritària”, seguida del transport públic i els transports alternatius (bicicleta o patinets).

Entre les mesures que podria impulsar aquest organisme figuren la creació d'itineraris per als vianants “segurs i accessibles” a l'interior dels barris i des d'aquests cap al centre; un augment del nombre de zones per als vianants i la limitació de voreres “envaïdes de terrasses o altres usos lucratius”; l'eliminació de barreres físiques i obstacles innecessaris de voreres, places i carrers i, finalment, la supressió de barreres arquitectòniques i la reordenació del mobiliari urbà.

Quant al transport públic, Broseta ha lamentat que les freqüències de pas de l'EMT i de Metrovalencia (competència aquesta última empresa de la Generalitat) “continuen deixant molt a desitjar” i afirma que no s'han notat millores significatives en l'últim any.

A més, ha criticat que a escassos tres mesos per a la conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament, (està anunciada per al 20 de març), “encara no s'ha informat de com es reordenaran les línies de bus que paren tant en aquesta plaça com en la de la Reina, amb milers de persones afectades per aquests canvis”, per la qual cosa demana una “ambiciosa campanya informativa” perquè el contingut arribe als barris

De la mateixa manera, demana “un increment de servei general en totes les línies de bus, metro i tramvia” de la ciutat. Quant als problemes del passat any que persisteixen com a reptes, cita la neteja, l'habitatge, amb l'auge del preu del lloguer i els pisos turístics, i la potenciació i millora dels processos participatius, que demanen que siguen proposats pels barris.

Contra l'ampliació del port

La Federació veïnal reafirma la seua postura en contra de l'ampliació nord del port de València, recorda que ja va presentar al·legacions al projecte inicial de 2007 i defensa que els canvis implantats des de llavors fan “innegociable” una nova declaració ambiental. Critiquen que l'actuació posa en risc tant les platges de València com el parc natural de l’Albufera, a més de generar molèsties als veïns de Natzaret que “ja van pagar un alt preu per l'expansió portuària aprovada en els anys 80”.