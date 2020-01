El PRC votará 'no' a la investidura de Sánchez al considerar "inasumible" el pacto PSOE-ERC

Así lo ha anunciado el diputado nacional del PRC por Cantabria, José María Mazón, en declaraciones a la prensa tras la reunión mantenida por el Comité Ejecutivo del partido para tratar este asunto, en el transcurso de la cual se ha conocido dicho acuerdo.

Según ha explicado Mazón, el PRC ve "inasumible" que el acuerdo PSOE-ERC "no nombra para nada" la Constitución ni el "respeto constitucional" y contiene "referencias ambiguas" a un marco jurídico político que "no se sabe muy bien qué es".

Para los regionalistas también es "inasumible" que un acuerdo entre el Gobierno de España y el de la Generalitat "sólo se pudiera someter consulta" de los ciudadanos de Cataluña y no de los de todo el país.

Además, al PRC no le da "ninguna confianza" los acuerdos a los que pueda llegar un gobierno entre PSOE y Podemos "con carta blanca", cuando "también sabemos lo que opina Podemos sobre el tema de Cataluña", ha dicho.

Por ello, el PRC ha ratificado su criterio "de siempre" en el sentido, ha explicado Mazón, de que "somos un partido regionalista" pero "profundamente español".

"Siempre hemos defendido que la unidad de España no está en juego", ha recalcado y "nos sentimos solidarios con todas las autonomías de España y queremos opinar en todo lo que afecta a nuestros derechos", ha señalado.

"Si se vota algo en Cataluña, afecta a los derechos de todos los españoles y esto en estos momentos no podemos dejarlo ni siquiera a la confianza de un gobierno que, por lo menos una parte, tiene unos criterios muy diferentes, y mucho menos que no se vote entre todos los españoles cuando estamos hablando de algo como el equilibrio territorial que nos afecta a todos", ha añadido.

Mazón ha reconocido que la postura del PSOE le ha "defraudado muchísimo" porque en "todas" las conversaciones previas que ha mantenido, los representantes socialistas le han dicho que "tuviera total tranquilidad" porque "no iba a haber ningún tipo de cesión ni duda sobre lo que se pudiera pactar".

Sin embargo, ha añadido, el acuerdo entre PSOE y ERC "no solamente no me ha dado ninguna tranquilidad", sino que a "todos" los regionalistas "nos ha parecido que es lo más intranquilo que pudiera ocurrir para España", por lo que han decidido votar en contra de la investidura de Sánchez.

Preguntado por la posible repercusión que esta decisión pueda tener en el pacto de gobierno que el PRC mantiene en Cantabria con el PSOE, Mazón ha explicado que ese acuerdo para los regionalistas "está vigente".

Ha afirmado que el Gobierno bipartito regional está funcionando "con normalidad", por lo que el PRC "no lo va a cuestionar", salvo que por "alguna razón" empezara a haber "incumplimientos" por parte del Gobierno del Estado en relación con las inversiones acordadas en su día para la comunidad, condicionadas a dicho pacto.

Por último, Mazón ha recordado que el PRC ya marcó en su día unas "líneas rojas" advirtiendo que no iban "a firmar nada" ni a apoyar un gobierno en que el que los temas de la unidad de España "estén en entredicho".

"Vamos a ver qué ocurre de aquí a las votaciones (de la investidura), pero en principio el PRC tiene muy claro que no va apoyar la investidura de Pedro Sánchez", ha concluido.