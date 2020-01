García Egea dice que el pacto de PSOE y Podemos se hizo "en la cárcel de Lledoners y no mirando a la Región de Murcia"

Según ha manifestado en rueda de prensa, en la sede del PP murciano, "si el pacto lo hubiera liderado el PP con otras fuerzas constitucionalistas, ese pacto se hubiera hecho mirando a la Región de Murcia y no a la cárcel".

Así, ha expresado su deseo de que este año 2020 "fuera el año de la recuperación y la creación de empleo, que Murcia logre el peso nacional que siempre ha merecido y que sus proyectos se hayan culminado".

Pero, ha lamentado, "si es por este gobierno que está en funciones y no ha funcionado no veremos esto", de manera que desde el PP se realizará una oposición "firme y rigurosa" para que este balance "preocupante" para el país "no siga lastrando el crecimiento de Murcia".

Y es que, ha manifestado, a Pedro Sánchez "no le importan muchas de las cuestiones que a los murcianos nos importan, ya que en el acuerdo entre PSOE y Podemos no aparece ni una sola mención al trasvase Tajo-Segura, al Mar Menor, a los asuntos importantes que desde la Región hemos venido reivindicando".

"Es un pacto abocado a la inoperatividad e intentaremos que este gobierno dure lo menos posible, por el bien de Murcia y de España", ha subrayado García Egea.

También ha puntualizado que mientras el PP sea decisivo en Madrid, el trasvase "seguirá teniendo las reglas que entre todos dimos y luchará porque el agua que llegue de donde sobra a donde falta y para que no desaparezcan esos bancos del agua que se ponen en peligro".

Según García Egea, "parece como si esa reducción de los caudales hubiera sido una de las exigencias de Podemos a Teresa Ribera, pero la ministra, cuando se trata de agredir a Murcia, tampoco se lo piensa demasiado".

Respecto a la reunión que mantuvo hace unos días con los agricultores, la ha justificado argumentado que se enmarca en los encuentros con sectores "importantes" que los 'populares' mantienen.