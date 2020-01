Darth Vader 'acude' a 'First dates' en busca del amor, pero fracasa y no conquista a su cita

El primer programa de 2020 de First dates tuvo un invitado muy especial: Darth Vader. El gallego Marco llegó al programa de Cuatro disfrazado del personaje de Star Wars para impresionar a su cita, pero en vez de eso, lo único que hizo fue asustarla.

"Soy muy friki de la saga y mi casa es como un museo porque colecciono muchas cosas de Star Wars", afirmó el feriante. Marco le comentó a Carlos Sobera que no había tenido mucha suerte en el amor: "Debe ser que se asustan cuando entran en casa y ven dos soldados imperiales apuntando a la puerta".

También señaló que "como buen gallego, veo cosas y espíritus", y le comentó al presentador sus preferencias femeninas: "Me gustan las chicas latinas por su acento, por su carácter y porque son más cariñosas".

Pero el presentador, al verle vestido del padre de Luke Skywalker solo pudo decirle: "Creo que vas a asustar a tu cita". Y así fue, en cuanto Tatiana entró en el local, con cara de susto afirmó que "me he asustado un poco al verle. Además, no me gustan los hombres que se disfrazan".

Darth Vader/Marco espera a Tatiana, en 'First dates'. MEDIASET

Durante la cena, ellos y el resto de comensales de First dates pudieron disfrutar de la actuación de El Arrebato, que cantó uno de sus temas, para posteriormente la pareja hablar de sus hijas o hobbies, pero los espectadores pudieron apreciar que no había conexión entre ambos.

Al final, mientras que Marco sí que quiso volver a ver a Tatiana porque "me parece una persona que merece la pena conocer". Pero ella no quiso tener una segunda cita con el feriante: "Es un hombre agradable, pero como amigo. El tema de los disfraces no me gusta", concluyó.