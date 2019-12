Ábalos qualifica la fi del peatge en l'AP-7 de "fita històrica"

El ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha celebrat aquest dimarts la fi del peatge en l'AP-7 en el tram entre Tarragona i Alacant, una "fita històrica" que "canviarà la filosofia" de les autopistes, ha augurat. Aquest és el "major tram" d'autopista alliberat fins hui, ha subratllat, 374 quilòmetres, que a partir d'aquest 1 de gener permetran que circular per la Xarxa de Carreteres de l'Estat de la Comunitat Valenciana siga un 93% més barat i suposarà un estalvi anual de 300 milions d'euros per als usuaris.

Així s'ha expressat durant la seua visita a l'àrea de peatge de Sagunt, a poques hores que s'alcen les barreres, acompanyat del president de la Generalitat, Ximo Puig.

Per al titular de Foment, es tracta d'un "canvi radical" per als usuaris de les carreteres que discorren per la Comunitat Valenciana ja que, fins hui, tres de cada 10 Km de les vies d'alta capacitat del territori les pagaven directament els usuaris. A més, donarà com a resultat la quasi total eliminació dels peatges d'una Comunitat que fins hui era la tercera en nombre de quilòmetres de carreteres de pagament.

Aquesta nit finalitza el termini concessional dels trams Tarragona-València i València-Alacant de l'AP-7, que sumen 374 quilòmetres de longitud després de quasi 50 anys de peatge per part dels usuaris. Aquests trams reverteixen el dia 1 de gener a l'Administració General de l'Estat, i passen des d'aqueix dia a ser lliures de peatge, és a dir, d'ús gratuït per als usuaris.

21 milions per a conservar l’autopista

Des d'eixe moment la seua gestió i conservació és a càrrec del Ministeri de Foment via pressupostària. En aquest sentit, José Luis Ábalos ha explicat que la intenció és invertir 21 milions d'euros en la conservació de la carretera al seu pas per la Comunitat Valenciana, i prop de 30 milions comptant Tarragona. D'aquesta manera, el pressupost de conservació creixerà un 38%.

El compromís del Govern és que les concessions el termini de les quals acabe en aquesta legislatura no es prorrogaran ni a tornar a licitar. La gestió de les infraestructures passarà a correspondre directament a l'Administració General de l'Estat i no a concessionàries privades.

El passat 12 de novembre de 2019 es van licitar quatre contractes de serveis per a dur a terme la conservació i explotació d'aquesta autopista, un per a cada província per la qual discorre l'AP-7 (Tarragona, Castelló, València i Alacant) amb un pressupost conjunt de 53,7 milions d'euros (26,9 milions d'euros anuals).

Durant aquesta situació transitòria, fins que s'adjudique el contracte, el Ministeri de Foment ha previst l'execució de les operacions de conservació i explotació, desmantellament de les instal·lacions dels peatges i demolició de les platges de peatge de l'autopista, que s'aniran realitzant de manera progressiva durant els pròxims mesos.

Addicionalment, s'ha licitat també la conservació i explotació de les 9 àrees de servei existents entre Tarragona i Alacant en l'AP-7 a través d'un contracte de concessió de serveis dividit en 9 lots.

En quan a les implicacions laborals, Ábalos ha recordat que l'empresa que explotava la concessió de l'AP-7 comptava amb 272 treballadors i el ministeri ha pogut recuperar a 177.

Millorar enllaços i connexions

Quant a l'afecció a la via, Ábalos ha assenyalat que basant-se en experiències anteriors, la previsió del Ministeri és que la circulació augmente al voltant d'un 30%, el que "no afecta a la circulació" en la via.

Per al ministre, això "canvia tota la filosofia" d'una via com aquesta. Segons ha dit, "normalment les autopistes han tendit a protegir-se, però ara és al contrari, es tracta de permeabilitzar el territori i d'obrir connexions". Precisament per a estudiar les noves connexions a habilitar, es treballarà en comissions amb la Generalitat Valenciana. "És un altre concepte de mobilitat el que estem planejant", ha apuntat.

Per part seua, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha valorat que la liberalització de l'AP-7 suposarà un impuls de la mobilitat i de la qualitat de vida per a tot el conjunt de la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, es continuarà treballant amb el Ministeri de Foment per a millorar i ampliar els enllaços actuals entre la via d'alta capacitat i els municipis de la Comunitat Valenciana. "Volem una millor capil·laritat amb el territori de l'AP-7", ha assenyalat.

El president ha recordat que es deixaran d'abonar 300 milions d'euros en peatges per part de transportistes i viatgers. També ha destacat que després de molts anys de demora, "per fi hi ha un govern que ha atés aquesta reivindicació històrica valenciana".

"Ara ja serà una realitat i a partir de l'1 de gener tota la ciutadania valenciana podrà utilitzar una via d'alta capacitat sense haver d'abonar cap recurs propi", ha afegit.

El titular del Consell ha assenyalat que la fi del peatge de l'AP-7 "alliberarà recursos per a les persones i, sobretot, facilitarà una mobilitat, que ha de ser la més raonable i còmoda per al conjunt de la ciutadania".

"Moltes vegades no se li presta la suficient atenció a la pèrdua de temps i de qualitat de vida que suposa una mala mobilitat", ha assenyalat Puig, qui ha afirmat que "moltes persones que no podien utilitzar aquesta via per raons econòmiques podran tindre una mobilitat molt més concorde a la de la qualitat de vida que desitgem".