La ciudad se prepara para la 36 edición de la San Silvestre con los dorsales agotados

Para el correcto desarrollo de la carrera, que comenzará a las 16.00 horas con la salida de los participantes en patines, se cortará al tráfico rodado la circulación hacia y por el centro de la ciudad, a partir de las 15.00 horas. En concreto, quedarán afectadas las calles Uría, Marqués de Santa Cruz, Toreno, Fruela, Pozos, Plaza del Riego, Ramón y Cajal, Plaza Porlier y Mendizábal.

A partir de las 17.30 horas el corte se extenderá a las vías Uría - Conde de Toreno - Plaza General Ordóñez - Cervantes - Independencia - Melquíades Álvarez - Covadonga - Plaza del Carbayón - Jovellanos - Paraíso - Padre Suárez - Gastañaga - Campomanes - Plaza San Miguel - González Besada - Pérez de Ayala - Plaza del Fresno - Federico García Lorca - Santa Teresa - Plaza de España - Santa Teresa - Avenida de Galicia - Santa Susana - Marqués de Santa Cruz - Fruela - Pozos - Plaza del Riego - Ramón y Cajal - San Francisco - Uría - Argüelles.

Desde el área de Seguridad Ciudadana se estima que el tráfico podrá quedar normalizado a las 20.00 horas.

A las 16.00 horas será la salida de la carrera de patines, mientras que los participantes de la categoría Sub 8 (6 y 7 años) saldrán a partir de las 17.00. En esta prueba está permitido el acceso de los padres.

Los participantes de la categoría Sub 10 (8 y 9 años) saldrán a partir de las 17.15 horas, los de Sub 12 (10 y 11 años) a partir de las 17.30 horas, los de Sub 14 (12 y 13 años) 17.45 horas y los mayores de 14, la general, a las 18.30 horas.

Todas las categorias saldrán desde la calle Uría, a la altura de la Plaza de la Escandalera, donde estará colocado el arco. El 100% de lo recaudado ira destinado a la Cocina económica.

MEDIDAS DE TRÁFICO POR LA "SAN SILVESTRE" El día 31 de diciembre de 2019, con motivo del desarrollo de la prueba atlética "San Silvestre" en sus diferentes categorías, se adoptarán las siguientes medidas de ordenación del tráfico: - AUTOBUSES: Desvío por rondas.

La empresa informará en las paradas de itinerarios alternativos.

CIRCULACIÓN: Aconsejable por Rondas y hacer uso del transporte público, así como atender las indicaciones de la Policía Local, Protección Civil y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.