Torra, en su discurso de fin de año: "No hay solución en Cataluña que no implique el derecho de autodeterminación"

El president de la Generalitat, Quim Torra, se ha reafirmado en su idea de los últimos meses reiterando que "no hay ninguna solución real para Cataluña que no implique reconocer el derecho de autodeterminación y su ejercicio".

En el tradicional discurso de Fin de Año pronunciado en la Sala de los Diputados del Palau de la Generalitat, Torra ha apuntado que “no podemos volver a caer en la trampa de engañarnos a nosotros mismos".

Horas más tarde de que haga público en acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos en el que se apuesta por la "vía del diálogo" para afrontar el conflicto de Cataluña, Torra ha reivindicado que "diálogo quiere decir también reconocimiento" y ha insistido en que es urgente "recuperar el sentido de la unidad que nos permitió realizar el referédum" del 1-O, en una clara referencia a ERC.

En otro momento de su discurso, Torra se ha referido a su situación judicial como presidente de la Generalitat por la acusación de desobediencia al no retirar los lazos amarillos de la fachada de la Generalitat en la campaña electoral del 28 de abril, un caso por el que podría ser inhabilitado el próximo viernes 3 de enero.

El presidente catalán ha lamentado que el "uso de la justicia para hacer política" ha llevado ante los tribunales al presidente de la Generalitat "por haber defendido la libertad de expresión, el apoyo a los presos políticos y a los exiliados". Por ello, según Torra, "no me quieren inhabilitar a mí, quieren inhabilitar al presidente de Cataluña" y se ha reafirmado en que "no permitiré ni aceptaré que un tribunal suplante la soberanía de los catalanes".

El presidente catalán se ha referido también en su discurso al 'juicio del procés' y ha asegurado que el 2019 ha sido el año de la "democracia secuestrada" en el que "hemos constatado con más evidencias que nunca la cara autoritaria" del Estado. Según Torra, el mundo ha podido observar "el juicio de la vergüenza, una auténtica farsa jurídica" ha sentenciado.

Torra ha finalizado su discurso invitando a los catalanes a trabajar para "revertir los déficits democráticos" y ha asegurado que en Cataluña "no tenemos un problema de convivencia ni de banderas. Tenemos un problema de derechos y de justicia", ha concluido.