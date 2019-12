El PPCV, sobre l'informe del Compte General: "Amb Puig solament tenim més deute, més dèficit i més impagaments"

Així s'ha pronunciat després que aquest dilluns el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, haja entregat l'informe al president de Les Corts, Enric Morera. En ell, la Sindicatura crida l'atenció "per l'augment del dèficit respecte a l'exercici anterior" i assenyala que aquesta circumstància "trenca la tendència dels tres últims anys", en els quals "ha estat reduint-se". Igualment, indica que no s'han trobat situacions "en les quals puguen concórrer les característiques de la responsabilitat comptable".

El dirigent 'popular' ha destacat que hi ha "un resultat pressupostari negatiu de 2.187 milions d'euros i un augment significatiu del deute". En un comunicat, ha criticat que "a més d'aquestes males dades es pot comprovar com la Generalitat no té un problema d'ingressos, té un problema de gastos".

Ibáñez ha assenyalat que en 2018 "es desbocó el gasto un 7,7% respecte a 2017, malgrat tindre més ingressos", la qual cosa al seu juí "demostra un clar desequilibri en els comptes", ha retret.

"Tot açò a més amb innombrables factures en el calaix, per valor de prop de 1.000 milions d'euros, de pagaments sense contracte per valor de 1.400 milions i en definitiva una llarga llista d'impagaments als valencians i als seus drets", ha dit el diputat del PPCV, abans d'afirmar que "estem davant l'evidència més clara d'una gestió caòtica".

"MALA JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS"

Ibáñez ha alertat sobre "la mala justificació de subvencions", "de forma especial en Presidència", així com de "l'abús de pagaments sense contractes i la falta de liquidació en les concessions sanitàries".

Segons ha recalcat, "hi ha un risc de prescripció de drets de cobrament d'impostos i augment descomunal del gasto". Per al PPCV, és "especialment rellevant" el cas de la Conselleria de Sanitat, "que paga farmàcia i productes sanitaris per caixa fixa sense contracte i fraccionant", ha conclòs Ibáñez.