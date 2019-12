Compromís defiende el "esfuerzo de control de gasto" en la Cuenta General y recalca: "No recortaremos derechos"

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios después de que este lunes el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, haya entregado el informe al presidente de Les Corts, Enric Morera. En el, la Sindicatura llama la atención "por el aumento del déficit respecto al ejercicio anterior" y señala que esta circunstancia "rompe la tendencia de los tres últimos años", en los que "ha estado reduciéndose". Igualmente, indica que no se han encontrado situaciones "en las que puedan concurrir las características de la responsabilidad contable".

La dirigente de la coalición valenciana ha reconocido que "es verdad" que el déficit "ha subido un poco en términos absolutos, pero es el segundo año consecutivo que se reduce como porcentaje del PIB". En este sentido, ha puesto en valor que "se está haciendo un esfuerzo de racionalización y control del gasto a pesar de la situación que sufrimos de falta de financiación". Una cuestión que aspiran a que "este año se resuelva", ha agregado.

Sobre los 1325 millones incluidos en los presupuestos de manera "reivindicativa" por la infrafinanciación -después de que la Sindicatura haya aconsejado incluir solo la previsión de ingresos que "de manera razonable" se espera obtener del Estado-, Graciela Ferrer ha defendido que "siempre ha estado meridianamente claro y transparente que es una partida presupuestaria reivindicativa" porque el Consell quiere "garantizar los derechos de los ciudadanos igual que en el resto del estado español".

En este sentido, ha defendido que se está "llegando poco a poco al gasto medio igual que el resto del Estado", pero con "mucho menos dinero" de lo que "pertocaría". "Nosotros no recortaremos derechos que son fundamentales para la calidad de vida de las personas".

En esta misma línea, la dirigente de Compromís ha remarcado que "evidentemente" lo que hace y "continuará" haciendo el gobierno valenciano es "defender una financiación justa, no solo desde el punto de vista del modelo de financiación general si no muy en particular en relación a la Ley de Dependencia", que el Gobierno central "debería financiar con un 50 por ciento y que en este momento esta financiando con un 12 % del gasto".

Asimismo, la parlamentaria de Compromís ha hecho hincapié en que la Sindicatura "destaca que la administración funciona de una manera razonable y eficaz", al tiempo que "destaca el problema recurrente de carencia de financiación suficiente para dar los servicios a los que tienen derecho los ciudadanos y ciudadanas".