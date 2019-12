El Gobierno presenta en las Cortes un presupuesto de "progreso, transversalidad y aragonesista"

Esta convocatoria supone el último trámite para la entrada en vigor de la ley de presupuestos, que incorporará hasta 106 enmiendas de las 618 presentadas por los distintos grupos parlamentarios. Previsiblemente, las cuentas serán aprobadas con los votos a favor de los grupos que conforman el Gobierno -PSOE, Podemos, CHA y PAR e Izquierda Unida.

Durante el debate, el parlamentario socialista, Óscar Galeano, ha destacado la importancia de presentar "en tiempo y forma" el proyecto de ley de presupuestos. Ha mencionado que esta "herramienta" hace posibles las prioridades políticas del Gobierno.

"Consideramos que este es un ejercicio de valentía, de responsabilidad política. Teníamos dos salidas; continuar con la prorroga presupuestaria o presentar un presupuesto a estas alturas del año, y consideramos que esta opción es la más valiente y beneficiosa para los ciudadanos".

Galeano ha detallado que el escenario político y económico está "lleno de incertidumbres" y que el Gobierno ha desarrollado estas cuentas para defender a la Comunidad de las "posibles turbulencias" y con el objetivo de trasladar un mensaje de "certidumbre y predecibilidad".

VALORADAS TODAS LAS ENMIENDAS

La diputada de Podemos-Equo, Marta Prades, ha dicho que estas cuentas han llevado "un trabajo minucioso" en el que se han valorado "todas y cada una de las enmiendas" y se han aceptado "aquellas que aportaban y mejoraban el presupuesto sin descuadrarlo".

"El día 1 de enero habrá unos presupuestos dispuestos a ponerse en marcha para facilitar la vida de los aragoneses, algo que no pasaba hace años". Así, ha calificado estas cuentas de "expansivas y sociales", "verdes y ecologistas" y "moradas y feministas".

Por su parte, la parlamentaria de Chunta Aragonesista, Carmen Martínez Romances, ha sostenido que es una buena noticia que Aragón vaya a tener presupuestos en 2020 y que las cuentas no vayan a ser prorrogadas de nuevo. Ha aprovechado su intervención para responder a los grupos de la oposición que han acusado al Gobierno de aplicar el "rodillo" en la aprobación de las cuentas: "Es más acertado hablar de confrontación de modelo que de rodillo".

Al PP, le ha recordado que los presupuestos realizados durante el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi "se hacían bajo la premisa del rigor presupuestario pero dando la espalda a la ciudadanía, con recortes y dejando a los servicios públicos casi en la estacada y, luego, ni rigor ni estabilidad presupuestaria tuvieron".

El diputado del Partido Aragonés, Jesús Guerrero, ha opinado que lo importante es que Aragón va a tener aprobadas las cuentas para 2020 "en tiempo y forma". "Hemos luchado para tratar que sean los presupuestos de todos, el 60 por ciento de las partidas se destinan a gasto social, nos tenemos que congratular de ello, además, aumentan un 5 por ciento esas partidas destinadas a políticas sociales".

Asimismo, ha detallado que aumentan un 4 por ciento las partidas económicas, con un incremento en las políticas activas de empleo. Ha incidido en que las cuentas recogen aspectos importantes como el impulso de la industria, la economía verde y digital y medidas para tratar de paliar la despoblación. Aunque el presupuesto puede gustar "más o menos" recoge y tiene en cuenta "las características de Aragón", ha añadido.

DÉFICIT

La diputada del PP, Carmen Susín, ha advertido de que el presupuesto que se aprueba este lunes ya lo hace con pagos pertenecientes al 2019 "para que no se les escape el déficit del año que viene". Así, le ha señalado al Gobierno que "o recortan o van a tener que subir impuestos".

Susín ha aseverado que el debate es "falso y estéril, al igual que el presupuesto", donde ha opinado que no se tienen en cuenta las necesidades de Aragón. "Volverá a faltar dinero, el Ministerio de Hacienda obligará a hacer retenciones en este presupuesto y muchas de las propuestas quedarán aplazadas porque no van a ingresar ni a crecer lo que dicen. Mucho me temo que este presupuesto no tendrá nada que ver con lo que liquiden en 2021".

El parlamentario de Cs, José Luis Saz, ha considerado que el presidente del Gobierno, el socialista Javier Lambán, ha perdido la oportunidad de "lanzar un mensaje de centralidad política" con este presupuesto, ya que solo ha aprobado cinco enmiendas -tres de ellas "técnicas"- de la formación naranja.

"La trasversalidad de este presupuesto ha sido solo de izquierda, felicito al compañero de IU porque ha conseguido éxito en sus enmiendas, pero ha sido irse a la izquierda, nos hubiese gustado que hubiesen mirado al centro". En especial, ha lamentado que no se haya creado un fondo para ayudar a las familias que se podría haber financiado con tasas al juego.

Por su lado, el diputado de Vox, David Arranz, ha incidido en que los grupos que conforman el Gobierno han aplicado "el rodillo" y que el debate de presupuestos solo es "un trámite", ya que de la oposición "solo han admitido enmiendas técnicas o con escasa importancia".

En este contexto, ha hecho referencia a los fondos destinados a la violencia de género y ha insistido en que para Vox "la violencia no tiene género" y que esta descripción se usa "para criminalizar al varón por el hecho de ser hombre".

Además, ha agregado que con estas medidas se busca "una confrontación entre hombres y mujeres", al tiempo que ha apuntado que su formación está a favor de la corresponsabilidad y de "asegurar la protección de todos".

HABLAR DE IMPUESTOS

En representación de Izquierda Unida, Álvaro Sanz ha apostillado que a su coalición política le gustaría hablar más de impuestos, "de justicia fiscal y de ingresos" y "no sólo de gastos". Además, ha precisado que hay que avanzar "en materia de igualdad y reconocer la importancia de los compromisos políticos en materia de cooperación al desarrollo con los países menos desarrollados".

Sanz ha recordado que estos no son sus presupuestos pero sí que se han admitido una serie de enmiendas de la formación que los mejoran, por lo que el grupo va a votar a favor de las cuentas, ya que "el articulado sale mejor de lo que entró".