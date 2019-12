La acusación particular recurrirá la absolución del policía nacional juzgado por mentir en un juicio

La letrada Victoria Hernando, quien representó en el juicio a J.H.B, el manifestante a quien el agente golpeó durante la movilización desarrollada ante las puertas del restaurante 'La Parrilla de San Lorenzo', donde comían políticos del PP tras una convención nacional, ha confirmado a Europa Press su decisión de recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La acusadora particular, pese al contratiempo de la absolución, expresa no obstante su confianza en que el voto particular de uno de los tres magistrados de sala, que aboga por condenar al funcionario, sea un pilar importante para que el recurso prospere en el TSJCyL.

"De hecho, hemos visto que el voto particular de este magistrado está bastante más argumentado que el emitido por sus compañeros de sala", de ahí las esperanzas de que el recurso, al que incluso espera que se sume el fiscal, obtenga sus frutos en una segunda instancia judicial.

La letrada también recuerda que se encuentra recurrido en el Tribunal de Derechos Humanos el archivo de la denuncia que los lesionados en la carga presentaron contra los policías actuantes y que fue archivada por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia vallisoletana.