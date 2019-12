Podemos-Equo considera una "tomadura de pelo" que Ballesta celebre proyectos que "siguen sin iniciarse"

El portavoz del grupo, Ginés Ruiz Maciá, considera una "tomadura de pelo" que el alcalde celebre proyectos que "siguen sin iniciarse décadas después, y políticas que no han conseguido mejorar la vida de los murcianos".

Desde el grupo municipal han hecho una valoración negativa del año 2019 en las políticas municipales que el PP, y desde hace unos meses Ciudadanos, han llevado a cabo en Murcia.

"Están celebrando proyectos sin acabar como Murcia Río, y otros que llevan décadas anunciándose, como la rehabilitación de la Cárcel Vieja y la restauración y puesta en valor del yacimiento de San Esteban", ha asegurado el portavoz del grupo, Ginés Ruiz Maciá.

En este sentido, "no entendemos cómo pueden atribuirse proyectos estrella que no han acometido y como pueden seguir prometiendo una y otra vez las mismas cosas. Nos tienen metidos en el día de la marmota".

Para Podemos-Equo, el balance de Ballesta es "como su política, muchas luces de colores, y poco más", añadiendo que "seguimos sin tener un municipio vertebrado por el transporte público, no tenemos proyecto de ciudad para cuando acabe el soterramiento, no respiramos un aire limpio, no tenemos un municipio saludable ni igualitario y no tenemos centros escolares adecuados para nuestros menores".

La lista de cosas pendientes, según Ruiz Maciá, "ofrece pocos motivos de celebración al alcalde y sus concejales y, sobre todo, a la población". "Al 2020 le pedimos, al menos, que cumplan las promesas que una y otra vez nos han hecho. También que sean conscientes de la importancia de vivir en un municipio saludable, justo, igualitario y con los servicios públicos garantizados", ha finalizado.