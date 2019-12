Puente defiende que PSOE intenta por "todos los medios" evitar otras elecciones aunque no sea con los "mejores bueyes"

20M EP

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha subrayado que no se le puede reprochar al PSOE no intentar "por todos los medios" evitar unas terceras elecciones y ha asegurado que está "expectante" y "no preocupado", aunque los partidos de los que dependa no sean "los mejores bueyes".