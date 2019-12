La Generalitat engega el recurs contra la decisió del Govern central de "retallar" el transvasament Tajo-Segura

Mollà, que dimecres passat va lamentar la "contraorde ministerial" que condueix a la "mort silenciosa" del Tajo-Segura, ha exigit en un comunicat el compliment "indiscutible i irrenunciable" al memoràndum i a les recomanacions de la comissió tècnica "que avalaven la transferència de 19,6 hm3 per a reg i proveïment".

"Recorrerem la decisió que castiga injustificadament i per segon mes consecutiu als regant alacantins. El Ministeri ens tindrà de front en aquesta intenció -en referència al tancament del Tajo-Segura - que no anem a tolerar ni per acció ni per omissió", va assegurar la consellera en conéixer la retallada hídrica, que es va publicar en el BOE del divendres 20 de desembre.

El recurs reclama acatar les regles fixades per la Comissió d'Explotació amb la finalitat de garantir la "seguretat jurídica" per als regants dels pobles i comarques d'Alacant.

Mollà ha rebutjat qualsevol intent que, "emparant-se en dubtoses justificacions, condemne la supervivència de la nostra agricultura i faça pagar als regant del sud d'Alacant el deteriorament del Mar Menor".