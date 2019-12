Edmundo Arrocet se pierde las navidades familiares de María Teresa Campos

Si algo caracteriza al clan Campos es la buena relación que mantienen, desde la matriarca María Teresa hasta su nieta Alejandra, rostro incipiente de los platós de Mediaset. Por ello, a nadie ha extrañado que hayan reunido a todos sus familiares para disfrutar de una agradable –y esperada– velada de Nochebuena con la que dejar atrás el durísimo año al que se han enfrentado todos los miembros populares del clan. Así, en el dúplex madrileño de Terelu –propiedad que, junto a otras, está en venta desde hace meses– se han ido presentando casi todos los allegados, pues ha habido una baja que no ha dejado indiferente a nadie: la de Bigote Arrocet.

La ausencia de Bigote Arrocet

Horas antes de la velada, alrededor del mediodía, María Teresa Campos se presentaba en el domicilio de su hija Terelu en coche. Intentaba pasar desapercibida y no dar demasiadas declaraciones a los periodistas, quienes, rápidamente, intentaron averiguar el paradero de su novio Bigote Arrocet. No obstante, la periodista prefirió no responder y pasar directamente al domicilio familiar; aunque, como cabía esperar, volvieron a saltar alarmas de crisis entre la mediática pareja.

Más tarde, Carmen Borrego, su marido y su hija también se personaron en la casa de Terelu. Estos, a diferencia de la matriarca, sí concedieron algunas palabras a los periodistas que esperaban frente a la urbanización. "Al 2020 le pido salud para mí y todos los míos", dijo Borrego, quien, además, concedió una exclusiva: en Nochevieja cenará con Rocío Carrasco y su marido Fidel Albiac.

La última en aparecer fue la hija de Terelu, Alejandra Rubio que, acompañada de su novio, tampoco puso problema en responder a las preguntas que le lanzaron los periodistas. Así, estuvieron bromeando sobre cómo sería la actividad en Instagram durante la cena, en la que seguro que no faltaban los stories cantando o bailando. Y, la verdad, no nos extraña: no es la primera vez que las Campos –sobre todo María Teresa y Alejandra–nos demuestran que lo suyo es la diversión en familia.