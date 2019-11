¿Ha sido infiel Bigote Arrocet a María Teresa Campos? El humorista contesta a la hija de su pareja

Bigote Arrocet, pareja de María Teresa Campos, visitó el plató de Aquellos maravillosos años. Y, curiosamente, en el programa de Telemadrid se vio las caras con Terelu, una de las hijas de su actual pareja, que sustituye temporalmente a Toñi Moreno, encargada de dirigir habitualmente el espacio televisivo.

Durante la entrevista, Bigote no ha rehuido ninguna pregunta, ni de su vida personal ni sentimental. "¿La has engañado?", le cuestionó Terelu de forma directa. No menos concisa fue la respuesta del humorista, que tampoco dio lugar a la especulación. "No", dijo el argentino con perplejidad.

Terelu, que abiertamente ha mostrado cierto reparo a la relación entre su madre y el entrevistado, zanjó el tema con celeridad. "Creo en los códigos que tienen las parejas. Sé que no tenéis una relación de puertas abiertas. Cada uno establece sus normas en la vida privada", sentenció.

Pero esta no fue la única cuestión delicada a la que Bigote tuvo que hacer frente durante su visita al plató de Telemadrid. El actor también tuvo tiempo para emocionarse cuando le preguntaron qué fue lo que le enamoró de María Teresa Campos.

"Fueron una serie de sentimientos. Ella había pasado por un cáncer y luego vino el tuyo. Nos miramos y en esa mirada… Fue algo misterioso. Y hasta el día de hoy", afirmó con lágrimas en los ojos.

Respecto a las críticas de la opinión pública, Arrocet aseguró llevarlas mucho mejor que su pareja. "Teresita es muy sensible. Ella está acostumbrada a un tipo de periodismo. ¡Si han matado a Teresita! Yo le digo: no sufras. Lo pasa fatal. Sufre mucho con las críticas a nuestra relación. A nosotros nos están separando desde hace seis años", explicó.

Ambos se conocieron el 5 de mayo de 2012. Sin embargo, no fue hasta 2014 cuando iniciaron formalmente su relación. Un inicio que se produjo, según ha relatado el propio Bigote, tras intercambiar "más mensajes que Don Quijote". A pesar de su estable relación, la pareja no cuenta en estos momentos con planes de boda en el futuro.