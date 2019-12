El dispositivo de seguridad de la Cabalgata de Reyes de Fuengirola contará con casi un millar de personas

Además, en la reunión, se ha informado sobre el dispositivo que funcionará este viernes en la Fiesta Medieval, otro concurrido evento en el que participan numerosos niños. "Son dos actividades que esperamos multitudinarias, que van a aglomerar a muchas personas y que evidentemente requieren medidas de seguridad especiales", ha explicado Mula.

La alcaldesa ha señalado que "la afluencia de público de estos eventos hace necesario pasarlos por la Junta Local de Seguridad, analizar el proyecto de seguridad que se presenta de forma conjunta, tanto por la Policía Local, como por la Policía Nacional, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, Protección Civil y una empresa de seguridad, además de numeroso personal voluntario".

CABALGATA DE REYES

Sobre este evento, la alcaldesa ha explicado que "tal y como ha establecido el Plan de Seguridad aprobado hoy, cada una de las 25 carrozas contará con cuatro personas de una empresa de seguridad que vigilarán para que todos los ciudadanos seamos lo suficientemente prudentes y no nos acerquemos a la carroza tanto como para ocasionar peligro".

Además, en cada una habrá un mínimo de cuatro voluntarios encima de la batea para ayudar a los niños si necesitan alguna cosa y uno más que facilitará las tareas de reparto de caramelos.A esta cantidad de personas voluntarias se suman diversos dispositivos de Policía Local y Nacional, Bomberos, Protección Civil, servicios de emergencias sanitarias y la empresa privada de seguridad que velarán para el buen desarrollo del evento que mantiene a la ciudad en la calle desde las 16.00 hasta pasadas las 22.30 horas.

"Es un plan de seguridad importante porque la cabalgata de Fuengirola cada año está cogiendo más auge y ahora mismo es la cabalgata más importante de la provincia, no sólo en número de carrozas sino también en los kilos de caramelos que se van a repartir y que rondan ya los 30.000 kilos, tipo gominola y sin gluten", ha detallado la alcaldesa, quien ha comentado que el representante de Subdelegación de Gobierno presente en la Junta Local de Seguridad "ha felicitado al Ayuntamiento por la seriedad y rotundidad con la que organizamos este evento".

FIESTA MEDIEVAL

Sobre el dispositivo diseñado con motivo de la Fiesta Medieval, que ocupa varias calles del entorno de la avenida Condes de San Isidro y la plaza Reyes Católicos, la mandataria ha pedido a los vecinos disculpas "de antemano" por los problemas de tráfico que se puedan producir en ese día, "pero con carácter excepcional creo que debemos adoptar este tipo de medidas".

Para concluir la alcaldesa ha querido invitar "a todos los fuengiroleños a disfrutar tanto de la Fiesta Medieval como de la Cabalgata de Reyes y que lo hagamos en sintonía de seguridad, que no nos arriesguemos, porque por un caramelo no merece la pena correr riesgos y por mucho dispositivo de seguridad que nosotros establezcamos no podemos estar en la mente de cada uno de los que estamos ahí, por tanto pido a todos que seamos prudentes, que respetemos el discurrir de la cabalgata, que disfrutemos con nuestros hijos".