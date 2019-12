El PP afirma que Entrena pasará a la historia como el presidente de la "inejecución absoluta" de la Diputación

La portavoz adjunta del grupo popular en la institución, Inmaculada Hernández, ha afirmado que su grupo considera "que las cuentas que ha presentado José Entrena para el año 2020 son un fiel reflejo de las políticas socialistas para la provincia de Granada, caracterizadas por la parálisis, la inejecución presupuestaria y la ausencia de proyecto político", informa el PP en un comunicado.

La dirigente popular ha proseguido con que las cuentas provinciales no aportan ningún proyecto político porque el propio Entrena "carece del mismo". "Si de estas cuentas quitamos la financiación procedente de la Unión Europea, el dinero que manda la Junta de Andalucía y el dinero que pasa el Gobierno de España, saldría a la luz que las cuentas del gobierno de la Diputación son papel mojado y no aportan nada de valor añadido, porque no reflejan ni un solo proyecto para la provincia de Granada", ha añadido.

Hernández ha lamentado que el presidente socialista de la Diputación "de la espalda a los alcaldes granadinos y a los vecinos de la provincia" cuando "consiente" que se "desmantele" el Plan Provincial de Carreteras, que pasa de superar los 9 millones de euros de inversión en 2019 a apenas 1,3 millones en 2020, o la supresión de inversiones para el Plan de Caminos Vecinales, "tan demandado" por los alcaldes.

Los populares han criticado también el que el "rodillo socialista" haya "rechazado" las enmiendas presentadas al presupuesto, encaminadas a "enriquecer" unas cuentas "ficticias", como era la creación de una partida específica para daños por tormentas en los municipios, que no se contempla en el presupuesto provincial.

"RODILLO SOCIALISTA"

"El rodillo socialista, una vez más, ningunea a los grupos de la oposición y no escucha nuestras propuestas, sino que directamente las tumba. Pero no podemos esperar menos de un presidente silente que guarda silencio sobre el presupuesto al no incorporar al mismo la memoria del presidente que explica su proyecto político para 2020 ni detalló el mismo en el pleno de presupuestos para consensuar el apoyo a sus cuentas económicas", ha recriminado Hernández.

La portavoz ha asegurado que José Entrena se ha "acomodado" en su mayoría absoluta "y no piensa mover un dedo en cuatro años". A su juicio, Entrena está "desdibujando" el papel de la Diputación de Granada, "desmantelando" los servicios básicos e ignorando las "necesidades reales" de los granadinos.

Asimismo, Hernández ha sostenido que el presupuesto de la Diputación Provincial para 2020 es "una mala copia" de las cuentas del año anterior, donde el nivel de ejecución fue "bajísimo, con cero grado de ejecución en partidas tan significativas como el Plan de Carreteras, el Plan de Viviendas Cueva o los Planes de Instalaciones Deportivas".

"Y las cuentas para el próximo año van por el mismo camino, porque no garantiza las inversiones reflejadas en el presupuesto y, por ende, el desarrollo económico de la provincia de Granada, y en especial de aquellas comarcas que son víctimas de la despoblación, ya que no se dota de infraestructuras necesarias en los pueblos de interior, como son sus carreteras, y tampoco se contemplan proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de los vecinos", ha señalado.

Por ello, ha considerado "deplorable" que José Entrena "pierda la oportunidad" de elaborar unos presupuestos "pensando" en pro y para los granadinos, en lugar de presentar unas cuentas "muy deficientes" que no "impulsan ni dinamizan" la provincia de Granada en "su comercio, empleo e infraestructuras".