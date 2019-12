Cantó rebutja la proposta de federalisme de Puig i advoca per la via constitucionalista davant dels problemes valencians

El síndic de Ciutadans (Cs) en Les Corts Valencianes, Toni Cantó, ha rebutjat la proposta de federalisme del president de la Generalitat, Ximo Puig, i ha advocat per la "via constitucionalista" per a solucionar els problemes dels valencians.