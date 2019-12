Puig reitera: "Pense liderar els pròxims anys l'opció de progrés i el partit majoritari a la Comunitat Valenciana"

Puig ha realitzat aquestes declaracions a Morella (Castelló), on ha visitat el centre de salut de la localitat, en ser preguntat per si desitja seguir liderant el PSPV, tal com va assegurar aquest dimecres.

"El que he dit és que pense liderar els pròxims anys l'opció de progrés i el partit majoritari a la Comunitat Valenciana en aquest moment" i que, quan hi haja un congrés, "avaluarem la situació". "Però estic disposat i disponible per a continuar treballant per la justícia social i el valencianisme", ha subratllat el president.

Sobre si arribarem al 2020 amb un nou Govern, Puig ha insistit que és "fonamental" per a totes les comunitats autònomes i, molt especialment per a la valenciana, que hi haja un executiu "amb el qual puguem interlocutar perquè l'agenda valenciana siga una realitat".

"Espanya necessita eixir d'aquest embós, necessita que hi haja un funcionament normalitzat de les institucions", ha dit, perquè "no és raonable que alguns grups parlamentaris de les dretes no se senten concernits amb aquesta situació".

Segons ha apuntat, "en altres moments, el PSOE va fer un exercici de generositat i va fer possible facilitar que hi haguera un govern, encara que no s'estava d'acord amb Mariano Rajoy". Al seu juí, "el PP no ho fa perquè mai ha sigut generós amb Espanya ni amb les causes comunes de la societat. Fan partidisme i una actuació no adequada en una societat madura", ha conclòs.