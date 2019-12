Roger Hodgson, de Supertramp, en el Navarra Arena el próximo 23 de septiembre

Roger Hodgson cofundó Supertramp en 1969 y estuvo con ellos hasta su partida en 1983. Durante los 14 años que formó parte de la banda, escribió, cantó y compuso la mayoría de los temas que hicieron de Supertramp un fenómeno mundial. Sus clásicos como 'Give a little bit', 'The logical song', 'Dreamer', 'Take the long way home', 'Breakfast in America', 'School', 'Fool's Overture' e 'It's Raining Again', ayudaron a la banda a vender más de 60 millones de discos.

En 2019, Hodgson continúa interpretando todos estos éxitos, que grabó por primera vez con Supertramp, junto con sus otros clásicos: 'Sister moonshine', 'Child of vision', 'Hide in your shell', 'Even in the quietest moments', 'Had a dream', 'Only because of you', 'Lovers in the wind', 'In jeopardy' y 'Along came Mary'.

Las entradas para el concierto, en el que Hodgson actúa acompañado por una banda de cuatro músicos, ya están a la venta en navarrarena.com, ticketmaster.es y marcaentradas.com.