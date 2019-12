C-LM pedirá más transparencia sobre el coste de producción de medicamentos para evitar especulación y reducir el gasto

En una entrevista con Europa Press, Fernández ha advertido que hay que estudiar si las administraciones públicas pueden permitirse "estar en manos de los precios que pongan las compañías farmacéuticas en según qué tratamientos".

Tras reparar en que hay tratamientos contra enfermedades como el cáncer que pueden costar entre 200.000 y 300.000 euros, ha enfatizado que ninguna comunidad autónoma se va a oponer a invertir en este tipo de procedimiento "por caro que sea" para poder garantizar la atención universal sanitaria.

"Pero el cumplimiento del déficit se nos puede ir perfectamente por el gasto farmacéutico", ha alertado Fernández, quien ha indicado que en Castilla-La Mancha este gasto se sitúa en 1,8 millones de euros diarios.

La estrategia propuesta por la región castellanomanchega pasa por apostar por un precio marco y por que las marcas se asimilen a los medicamentos genéricos homologables.

Según ha considerado, "no hay excusa en el marco nacional para no apoyar una iniciativa así". Además, propone exigir "más transparencia" a las farmacéuticas para conocer el coste de las investigaciones que derivan en la salida al mercado de sus tratamientos "para que los precios que se ponen a algunos medicamentos no sean producto de la especulación sino en base a la inversión real", si bien ha aceptado que las compañías tengan que conseguir "un beneficio lógico".