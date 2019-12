Plataformes antidesnonaments rebutgen que Podem utilitze Habitatge com a "agència de col·locació"

Una desena de plataformes antidesnonaments i col·lectius socials denuncien que Podem utilitze la Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica com a "agència de col·locació", després del nomenament de David Vergara com a director general d'Emergència Habitacional i de l’exregidora de València María Oliver com a assessora del conseller, Rubén Martínez Dalmau.

"És un cas greu de nepotisme", subratllen en una missiva conjunta dirigida al mateix vicepresident segon de la Generalitat i a Podem. Vergara, fins ara assessor de Dalmau, substitueix a Lorena Sanz després de cessar fa uns dies a petició pròpia, mentre que Oliver tornarà en 2020 després de dimitir per la causa judicial oberta arran d'un conveni quan era regidor de València en Comú, ja arxivada.

Les organitzacions rebutgen l'elecció de David Vergara per ser arquitecte i no jurista, "a part que no se'l coneix cap activitat en els moviments socials en defensa de l'habitatge". "D'ací el nostre temor a la pèrdua dels nostres drets socials i d'habitatge", adverteixen, lamentant que no se'ls haja "volgut consultar" i que la decisió no haja sigut presa per la direcció del partit.

En lloc d'aquesta "figura política", recorden la seua proposta de Rafa Aguado com a director d'Emergència Habitacional, un perfil "adequat i precís" en ser "expert en protocols de drets hipotecaris, així com de la protecció de menors en els llançaments de desnonament". Remarquen, això sí, que no pretenen que es col·loque al professional que proposen, només que tinga vinculació amb els "periples" dels col·lectius i experiència amb famílies afectades.

Se senten “utilitzats” en campanya

De fet, les entitats denunciants creuen que a les plataformes en favor del dret a l'habitatge se les ha "utilitzades com a mers actius per a recaptar vots i pegar cartells" durant les campanyes electorals, recalcant que la majoria dels seus integrants són "inscrits en les sigles de Podem i participen activament".

Per tot això, consideren que "tant el conseller com els càrrecs polítics i la direcció de Podem estan utilitzant aquests càrrecs com a agència de col·locació", destacant que Vergara era exsecretari general de Podem Orihuela, conformava llista per a diputat, no va eixir la seua candidatura i "va ser recol·locat com a assessor de Dalmau perquè va realitzar la campanya a Alacant".

"Les persones que treballen per i per al partit han de ser recompensades d'alguna manera, però les institucions no són una agència de col·locació, màximament si no es té l'experiència suficient", emfatitzen les entitats, per a alertar que "no és el primer cas que ocorre de col·locació d'amics: És un cas greu de nepotisme d'acord amb l'article 21 de la Declaració Universal dels Drets Humans".

Més enllà de l'últim nomenament, recorden el de María Oliver, designada assessora de Dalmau "després de perdre les eleccions municipals i no aconseguir representació"; el d'Ángela Ballester, qui "era diputada en el Congrés i presumptament va conspirar contra Pablo Iglesias -líder de Podem- juntament amb altres diputats i té una denúncia per presumpta manipulació de les llistes en les primàries de Podem", o el de Jaume Monfort, anterior secretari dels cercles de Podem que "no es va acostar pràcticament a cap cercle i sí que el va fer només en campanya electoral".

Per a les plataformes que signen la carta, els tres càrrecs de Podem són exemples que "clarament s'entén que cal col·locar sí o sí als amics/as en les institucions". "A bon entenedor, sobren les paraules", asseveren.

"Permeten fer negoci a la banca"

Paral·lelament, fan notar el seu malestar respecte al recent acord de la Conselleria d'Habitatge amb la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb), signat la setmana passada, pel qual el 'banc dolent' posarà els seus habitatges, locals comercials i solars a la disposició de la Generalitat per a donar resposta a l'emergència habitacional, després d'estudiar les necessitats i l'encaix dels seus 20.000 immobles disponibles en la Comunitat Valenciana.

Es tracta d'una col·laboració que, al seu judici, mostra el "mal funcionament" de la nova Conselleria d'Arquitectura Bioclimàtica. "Rubén Martínez Dalmau i els seus assessors, així com Podem, permeten fer el negoci a la banca, atés que aquests habitatges són de persones desnonades i aquests pactes només beneficien a la banca, a part de no cobrir les necessitats que els afectats precisen", denuncien.

De cara al futur, les organitzacions exigeixen que Podem "prenga consciència, revise correctament els llocs i col·loque a les persones que realment compleixen amb els requisits que la societat valenciana reclama", amb l'objectiu que "les famílies afectades puguen disposar d'una persona afí i amb els coneixements suficients per a intentar solucionar la problemàtica social, econòmica i habitacional que patim".

Signen la missiva STOP Desnonaments Social València, l'associació equatoriana Yasuní, Equatorians Afectats per la Hipoteca (CEAH València), ARI València, Adeha-Alacant, Ecuafectadxs Castelló, PAH Bierzo CyL, Federació Nacional d'Associacions d'Equatorians a Espanya (Fenadee), Iai@flautes i Teranga Àfrica en la Diàspora.