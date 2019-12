Los dispersos desactivan una bomba de '¡Boom!' a ritmo de villancico

En la semana de Navidad no podían faltar los villancicos en ¡Boom! y Los dispersos entonaron uno para lograr desactivar una de las bombas más rápidas del concurso de Antena 3.

"'Yo me remendaba, yo me remendé' es una frase de este villancico", les preguntó Juanra Bonet a Victoria, Miguel Ángel, Óscar y Manolo antes de que comenzaran los 45 segundos de cuenta atrás.

Comentaron entre risas que "en latín no parece que esté", y contaron el cable de la opción 'Adeste fideles'. El siguiente que cortaron era el de 'Fum, fum, fum', al que añadieron a coro "25 de diciembre".

Entonces, empezaron a cantar: "Hacia Belén va una burra rin rin, yo me remendaba yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité...", y decidieron cortar el último cable, que correspondía a la respuesta 'Arre, borriquito'.

Con 24 segundos de margen acertaron que el villancico al que se refería la pregunta era 'Hacia Belén va una burra' y, de esta forma, neutralizaron la bomba.

Los dispersos y Juanra Bonet, en '¡Boom!'. ATRESMEDIA

"Este villancico dedicado a la burra del belén, es casi un trabalenguas y que suena exactamente como lo habéis cantado", señaló el presentador mientras sonaba en el plató la canción original y, tanto concursantes como público, se animaron a entonar.

"Viendo como habéis cantado y bailado solo deciros que es un villancico, no un réquiem", concluyó el presentador.