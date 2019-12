El espectáculo homenaje a Michael Jackson llega a Málaga el próximo 2 de enero

20M EP

El espectáculo homenaje a Michael Jackson titulado 'Forever, The Best Show About The King of Pop' llega al Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) el 2 de enero. Según los organizadores, se trata del "único espectáculo en el mundo avalado por la familia Jackson".