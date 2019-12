La tarjeta multiviaje subirá 2 céntimos y el bono mensual desciende casi 3 euros

ZARAGOZA, 23 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado actualizar las tarifas del transporte público, por lo que el coste del trayecto con la tarjeta multiviaje subirá 2 céntimos para situarse en los 76 céntimo de euros; el billete sencillo aumentará 5 céntimos para llegar a los 1,40 euros y el abono mensual bajará un 6,8 por ciento, 2,95 euros para situarse en los 40 euros la mes.

Con esta medida se pretende fomentar el uso del transporte público y en especial el abono 30 porque "se usa mucho menos de lo que debería", ha expresado la consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca.

Asimismo, se congelan los abonos trimestrales -90 días- y los anuales que se quedan en 105 y 359,45 euros, respectivamente. También se congelan los abonos jóvenes trimestrales y anuales. De este modo, la tarifa media por uso pasará de los 0,475 euros a los 0,483 euros.

En total, la actualización media de las tarifas supondrá un 1,68 por ciento, tasa similar a los índices medios de variación del IPC Nacional que ya utiliza cada año el Gobierno de Aragón para la revisión del precio de los servicios públicos regulares interurbanos, ha apostillado Chueca.

Asimismo, ha subrayado que la última revisión de precios aprobada por el Gobierno de Zaragoza tuvo lugar en el año 2013, cuando se produjo un incremento en todas las tarifas del 5,21 por ciento. El año anterior, en 2012, el billete único subió un 19 por ciento y los abonos y la tarjeta bus un 8,5 por ciento.

EN FEBRERO

Con esta actualización de precios también se pretende "garantizar la sostenibilidad del transporte público en Zaragoza y que la subvención municipal del Ayuntamiento siga manteniéndose por debajo del 50 por ciento".

Según los estudios realizados por los técnicos de Movilidad, en el caso de no modificar el precio del transporte, el déficit del mismo crecería en esta legislatura hasta colocar el porcentaje de subvención por encima del 55 por ciento, cifra "totalmente insostenible", ha considerado Chueca.

De hecho, el presupuesto municipal reservado a subvencionar el bus y el tranvía se dispararía cada año condicionando los recursos destinados a mejorar el propio transporte público y al resto de servicios público, ha remachado.

Esta actualización de precios se aplicará a partir de febrero y ha abundado en que Zaragoza "seguirá por debajo de la media de las grandes ciudades en el mantenimiento del precio del transporte publico". Las tarifas del sector del taxi está en estudio y se implantará a lo largo de 2020.

MÁS KILÓMETROS

Por otro lado, el Gobierno de Zaragoza ha aprobado también el diseño del Plan Anual del Servicio (PAS) para el año 2020 del contrato de gestión del servicio público de autobús urbano. El PAS incluye los servicios de transporte de viajeros en bus urbano previstos para realizar anualmente.

Se ha previsto una mejora progresiva en el servicio, que supondrá un incremento de 432.000 kilómetros a lo largo de 2020, que tendrá un coste de unos 2 millones de euros. Una vez consolidadas todas las mejoras, en 2021, el número de kilómetros de la red aumentará, globalmente, en 700.000 kilómetros al año, es decir, un 2,7 por ciento.

Este incremento servirá para atender las demandas de la ciudadanía mejorando líneas, que supondrá mejorar la número 21, que alargará su recorrido en ambos extremos, y se creará una nueva que cubrirá un trazado este-oeste que "no necesariamente tiene que coincidir con el extinto proyecto de la línea 2 del tranvía" ha dicho Chueca para agregar que no está cerrado que sea un autobús de alta capacidad. "Esa información no se tiene todavía porque está en estudio", ha zanjado.

También se ha aprobado el expediente para liquidar el año 2018 del servicio de transporte en autobús correspondiente a los ajustes por inversión. El coste de estos ajustes ascenderá a 6.769.828 euros a favor de AVANZA y contempla cuotas correspondientes a inversiones realizadas durante los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, cantidad para la que los responsables del gobierno anterior no habían reservado partida alguna, ha afeado Chueca a ZeC.

De igual modo, se pagarán costes del Servicio de Ayuda a la Explotación de 2014 y 2015, del acondicionamiento de paradas, de la instalación de aseos en varias líneas, de la instalación de marquesinas o de la construcción de plataformas de aproximación.

TRANSPORTE A BARRIOS RURALES

En este ámbito de la movilidad, el Gobierno local ha aprobado la propuesta de realizar una encomienda al Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza para que este organismo se ocupe de la gestión de las líneas que unen la ciudad con sus barrios rurales.

Este modelo de gestión ha sido una aspiración compartida por los anteriores gobiernos de Zaragoza, aunque es ahora cuando se ha conseguido llegar a un acuerdo. Además, por primera vez el Gobierno de Aragón se compromete a dedicar parte de su presupuesto a la financiación de estas líneas de autobús.

De hecho, se prevé que en cuatro años el déficit de esta red de transporte pueda ser compartido, a partes iguales, entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, lo que supondrá un importante alivio para las arcas municipales.

Esta encomienda no significa, en todo caso, que el Ayuntamiento deje de ser titular del servicio, que sigue siendo de su competencia, sino que traslada su gestión al Consorcio de Transportes.

Una muestra de la buena voluntad municipal en su relación con este Consorcio es que en el Presupuesto 2020 se dedica una partida de 1,73 millones de euros, el doble de lo habitual, para normalizar el pago anual que el Ayuntamiento tiene comprometido con esta entidad y que había sido suspendido por el Gobierno anterior en el último año.