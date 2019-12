Pensionistas vascos piden a Olentzero que deje "carbón" a los políticos que no defiendan unas pensiones "dignas"

Con menor asistencia de la habitual, tanto en San Sebastián como en Bilbao se ha leído un poema y se ha cantado durante la concentración el 'Hator hator, Olentzero dator', entre música de txistularis y los lemas habituales, como "gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden" o "PNV, mójate con las pensiones".

Andrea Uña, vestida de Mari Domingi, ha acusado a los políticos vascos y estatales de "no haberse portado bien este año" y ha confiado en que el próximo 1 de enero de 2020 "no se vuelva al 0,25 de subida mínima", tal y como contempla el Índice de Revalorización recogido en la ley aprobada por el PP en 2011.

Uña ha afirmado que el colectivo espera que no sea así, y "quiere que la ley de 2011 se derogue, porque es lo que nos ha traído hasta esta situación porque no podemos estar así y los derechos sociales no se pueden estar alargando y aplazando".

Por ese motivo, Uña ha insistido en que al colectivo le da igual "quién gobierne, pero que el gobierno que salga de las actuales negociaciones atienda las reivindicaciones de los pensionistas porque, si no, seguiremos con nuestras movilizaciones hasta que se cumpla lo que pedimos".

El colectivo ha llamado a los pensionistas vascos a secundar la huelga convocada por los sindicatos ELA, LAB y agentes sociales en contra de "la precariedad" y para reclamar "un trabajo, unas pensiones y una vida digna".

Uña ha agradecido a los concentrados su respaldo a las movilizaciones semanales iniciadas en enero de 2018, y después de 102 lunes consecutivos, y ha felicitado la Navidad a los pensionistas vascos porque "se merecen que sus reivindicaciones sean atendidas".

Asimismo ha recordado que el apoyo a la huelga general desde el movimiento se ha dado porque "los sindicatos mayoritarios de Euskadi han apoyado nuestra reivindicación" y lo que no queremos es estar aquí más años con nuestras demandas y queremos que sean asumidas, a pesar de los intentos de dividir al colectivo".

Finalmente han agradecido la respuesta a la convocatoria de manifestación llevada a cabo el pasado 12 de diciembre donde el colectivo reclamó al Parlamento Vasco que remita una iniciativa legislativa al Congreso de los Diputados para que fije la cuantía mínima de las pensiones en 1.080 euros.

Los pensionistas vascos entregaron un escrito en el que pedían la colaboración de la Cámara para garantizar la "dignidad" de las pensiones en un texto, dirigido a la presidenta del Legislativo autonómico, Bakartxo Tejeria, y solicitaron a los grupos parlamentarios que aprueben una proposición de ley con medidas para garantizar el mantenimiento de vida de los pensionistas.