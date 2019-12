Puigdemont descarta instalarse en Perpiñán y apuesta por agotar la legislatura

Carles Puigdemont ha descartado instalarse en Perpiñán. Tres días después de recoger la acreditación de eurodiputado, el expresidente ha afirmado que apuesta para mantener la residencia en Waterloo, y que sería un "despropósito" ir a vivir en la Cataluña Norte. En una entrevista a Rac1 este lunes por la mañana desde la ciudad belga, Puigdemont sí que ha admitido que tiene "muchas ganas" de hacer algún acto en Perpiñán o celebrar alguna reunión del grupo parlamentario de JxCat. Así, el expresidente apuesta para aprovechar "la herramienta de lucha política" que es "el exilio".

Por otro lado, Puigdemont ha apostado por agotar la legislatura y que las elecciones lleguen en diciembre del 2021. Además, el expresidente ha negado que JxCat se plantee situar a un conseller como vicepresidente del Govern si se inhabilita el presidente del ejecutivo, Quim Torra.

Puigdemont ha sentenciado que, a pesar de tener la inmunidad, ni él ni el eurodiputado Toni Comín no tienen "normalidad". En esta línea, el líder de JxCat ha aseverado que hasta que los "presos políticos" no salgan de la prisión, se acabe la "represión" y haya una salida política al conflicto, no se podrá actuar con "perfecta normalidad". Puigdemont ha defendido aquí que el "exilio" es una "herramienta de lucha", y que no se instalará en Perpiñán ni a Girona precisamente porque "no hay normalidad". "Hay que continuar luchando desde un lugar libre", ha añadido.

Así, también ha aseverado que la decisión de ir a "el exilio" no fue por circunstancias personales, y que dejar la actividad al exterior tampoco lo será: "Es una actitud de lucha política que ha dado sus resultado". Todavía sobre esta cuestión, el expresident ha remarcado que "no hay que ir a Perpiñán necesariamente para vivir".

"No cambiaré mi residencia, hemos construido [a Waterloo] un espacio que ha costado de defender, tenemos que continuar haciendo actividad", ha argumentado. Puigdemont ha insistido que "Perpiñán es Cataluña", y que sí que contempla hacer algún acto o reunión de JxCat: "Todos tenemos muchas ganas de hacerlo".

Puigdemont también ha explicado que, como eurodiputados, Comín y él mismo tienen inmunidad y pueden desplazarse e ir a territorio español "perfectamente". "Podemos ser detenidos si nos encuentran dos kilos de cocaína o si atracamos un banco", ha apuntado con sarcasmo. "La decisión de procesarnos tiene que pasar por un suplicatorio, y tenemos toda la protección y prerrogativas inherentes al cargo de eurodiputado", ha justificado.

Libro por Sant Jordi

Por otro lado, Puigdemont tiene previsto publicar un dietario por Sant Jordi, escrito con el periodista y director de 'El Punt Avui', Xavier Xirgo. El diario y Rac1 han avanzado parte del contenido del libro, en un fragmento del 16 de octubre de 2017, cuando Jordi Cuixart i Jordi Sànchez entraron a la prisión. Puigdemont explica que le "decepcionó" y "dolió" el discurso del rey del 3 de octubre.

"Mi único miedo que no he superado es el de un estallido de violencia que arrastre gente de banda y banda en aquel terreno incierto y peligroso en que la fuerza, el desprecio, la intolerancia, la carencia de respeto y el vacío mutuo se imponen a la discusión democrática, a la discrepancia y a la diferencia que tiene que caracterizar toda sociedad democráticamente madura", escribe.