Carlota Corredera estalla en 'Sálvame' al hablar sobre paternidad: "Es difícil encontrar un padre para tus hijos"

Carlota Corredera y Kiko Matamoros han protagonizado este viernes un tenso enfrentamiento en Sálvame cuando los colaboradores hablaban sobre las relaciones de pareja y la paternidad.

En el programa se ha debatido sobre la relación entre la ganadora de Gran Hermano VIP,Adara Molinero, y el exconcursante del reality Gianmarco Onestini, que se gestó durante el concurso a costa del marido de la aspirante, Hugo Sierra, con quien tiene un hijo en común.

Durante la conversación, la presentadora del espacio de Mediaset ha opinado que, en las relaciones, no es lo mismo equivocarse al escoger "novio" que al elegir "padre", lo que ha indignado a Matamoros: "Lo que estáis diciendo es que somos unos ceporros como padres", le ha recriminado el tertuliano.

Tras esta reacción, Corredera ha manifestado su enfado hacia su compañero: "No te permito que me manipules. Me parece que es mucho más difícil encontrar un padre para tus hijos que una pareja. ¿Te he dicho a ti algo? ¿Te he juzgado como padre? ¿Te he juzgado como marido?", le ha dicho.

"Parece que estemos incapacitados para ser padres", ha respondido entonces el colaborador, a quien la conductora del programa le ha pedido que no sacara de contexto sus palabras: "Tú te puedes equivocar muchas veces de pareja, pero como te equivoques con el padre de hija serás una desgraciada".

"No excluyo a los hombres. Te hablo de mi visión como mujer y como madre. No empecemos con las pieles finas que luego siempre decimos que las ofendiditas somos las mujeres", ha explicado también la presentadora, a lo que el tertuliano ha respondido: "Somos reos de una cultura en la que se sacraliza a la madre y en este caso no tanto al padre".

Finalmente, Corredera ha puesto fin al enfrentamiento apoyada por María Patiño, quien ha defendido a capa y espada en el plató la relación que ha surgido entre los concursantes de GH VIP.