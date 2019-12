Juan Genovés i el Museu Contemporani d'Alacant, medalles Sant Carles 2019 de la UPV

El XXIV acte d'entrega se celebra en l'Auditori Alfons Roig de la Facultat de Belles arts de la UPV, a les 19.30 hores. Genovés ha confirmat la seua assistència i arreplegarà en persona la seua medalla, mentre que per part del MACA assisteixen el regidor de Cultura d'Alacant, Antonio J. Manresa, i la conservadora del museu, Rosa Mª Castells.

Juan Genovés és un pintor i artista gràfic nascut a València l'any 1930. Es va formar en l'Escola de Belles Arts de Sant Carles de València i des de l'inici de la seua trajectòria professional va ser "un pintor inquiet i preocupat tant per la necessitat de renovar l'art espanyol com per la funció de l'art i l'artista en la societat", com arreplega la seua pàgina web.

La seua convicció sobre l'art transformador i compromès amb l'entorn li va portar a formar part de col·lectius significatius en el panorama espanyol de postguerra: Los Siete (1949), Grup Parpalló (1956) i Hondo (1960). En aquest últim, que va suposar nous plantejaments figuratius davant de l'Informalisme, Genovés va desenvolupar una pintura de caràcter expressionista i provocador.

Ha sigut guardonat amb la Menció d'Honor (XXXIII Biennale de Venècia, 1966), la Medalla d'Or (VI Biennale Internazionale de San Marino, 1967), el Premi Marzotto Internazionale (1968), el Premi Nacional d'Arts Plàstiques (1984), el Premi de les Arts Plàstiques de la Generalitat Valenciana (2002) i la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles arts, Ministeri de Cultura (2005).

Per la seua banda, el Museu d'Art Contemporani d'Alacant es va inaugurar al març del 2011 i és el museu municipal de la ciutat d'Alacant. És hereu de l'antic Museu de La Asegurada, inaugurat el 1977, gràcies a l'esperit emprenedor i la generositat de l'artista alacantí Eusebio Sempere, que va donar a aquesta ciutat la seua col·lecció privada d'art.

L'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Equipo Crónica, Manolo Martín, la Coordinadora d'Associacions de Lluita Contra La Sida de la Comunitat Valenciana (Calcsicova), el programa Erasmus i José María Yturralde són alguns dels premiats amb les medalles en les edicions anteriors de les Medalles de Sant Carles, detalla la UPV en un comunicat.

Amb motiu de la celebració de la festivitat del patró de belles arts, la facultat concedeix anualment aquesta medalla a les institucions i personalitats que afavoreixen la promoció i la difusió cultural i artística de la societat valenciana. Al llarg de les seues 24 edicions, aquesta distinció ha pretès subratllar i posar en valor persones i entitats l'aportació a l'àmbit artístic i cultural de les quals ha sigut rellevant per a la Comunitat Valenciana.