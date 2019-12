El Parlament aprueba cuatro enmiendas parciales del PP, Cs y El PI a Asuntos Sociales y Agricultura

Más concretamente, en la cartera de Fina Santiago se ha aprobado una enmienda presentada por Cs relativa a la incorporación de líneas de subvención para actividades de las entidades juveniles destinadas a formación, buenas prácticas, reciclajes y encuentros que supongan desplazamientos en España y Europa. La inversión acordada ha sido de 33.000 euros con 56 votos a favor y 3 en contra, de Vox.

Además, ha salido adelante otra del PP sobre la redacción del proyecto de construcción del geriátrico de Es Migjorn Gran, transaccionada con una cuantía de 15.000 euros (la enmienda proponía 163.750) por 58 votos a favor y uno en contra, del Mixto-Gent per Formentera. En total la Conselleria ha recibido 66 enmiendas.

Por otro lado, en la Conselleria de Mae de la Concha se ha aprobado por unanimidad una enmienda del PP relativa a la dotación del plan estratégico para el sector ganadero de las Islas con una partida de 300.000 euros.

Asimismo, la Cámara balear ha aprobado también por unanimidad una línea de ayudas, a propuesta de El PI, para bonificar los gastos eléctricos de las explotaciones agrícolas y ganaderas, transaccionada con una cuantía de 68.120 euros (la enmienda proponía 600.000 euros).

15 ENMIENDAS INCORPORADAS HASTA EL MOMENTO

La aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad implica la celebración de plenos parlamentarios durante tres días. En la primera sesión, la de este martes, se aprobaron nueve enmiendas en total: dos por la mañana -al articulado y a la Conselleria de Presidencia- y siete por la tarde -a las áreas de Modelo económico, Turismo y Trabajo, de Educación, Universidad e Investigación, y de Hacienda y Relaciones Exteriores.

Asimismo, esta misma mañana se han aprobado dos más, una de El PI y otra de MÉS per Menorca, dirigidas a las Consellerias de Medio Ambiente y Territorio y de Administraciones Públicas y Modernización, respectivamente. Por ello, hasta el momento y sumadas a las de esta tarde, se han incorporado un total de 15 enmiendas parciales en el pleno.

Los presupuestos, cuyo proyecto fue aprobado por el Govern a finales de octubre, suman un total de 5.893,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 8 por ciento en comparación con el año anterior, 435,4 millones de euros más que en 2019. Con todo, el gasto no financiero (4.383,8 millones de euros) se ha reducido en 50 millones.

EL PLUS DE 22.000 EUROS QUEDÓ INTACTO

En la sección de enmiendas al articulado, que se debatió este martes, se incluía la controvertida propuesta de MÉS per Menorca para eliminar el complemento de residencia de 22.000 euros a los altos cargos procedentes de fuera de Baleares.

Podemos propuso una redacción alternativa con la que reducía el plus a 12.000 euros y planteaba introducir mayor control documental del gasto, pero el diputado Josep Castells no la aceptó ya que mantenía el pago a cargos de fuera de la Comunidad, núcleo de su disconformidad. De este modo, la propuesta fracasó al contar sólo con el apoyo de MÉS per Mallorca, El PI y Cs, con el voto en contra de PSIB, Podemos y Vox y la abstención del PP y el diputado de EUIB.

Castells lamentó precisamente que la propuesta hubiera centrado el debate público sobre los presupuestos y aseguró que su grupo no había pretendido en ningún momento "polemizar" con este asunto.