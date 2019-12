L’Ajuntament de València obri els horts de la Rambleta

L’Ajuntament de València ha posat en marxa una nova zona d’horts urbans a la ciutat, concretament en la Rambleta, ubicats junt al parc en una superficie de 8.126 m2. De la seua gestió s’encarregarà durant els pròxims 4 anys l’Associació Horts Urbans Rambleta vinculada al barri de Sant Marcel·lí i constituïda amb aquest motiu.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia urbana, Sergi Campillo, ha destacat que els horts estan plenament integrats en el parc, tal i com reclamaven les entitats veïnals.

A la parcel·la hi ha 48 horts i 7 taules d’horts adaptats per a persones amb diversitat funcional. L’aigua sobrant del rec tornarà cap a l’estany del Parc de la Rambleta, circulant per una sèquia ja executada en el projecte de la primera fase del parc.

huertos urbanos la rambleta Ajuntament de València

També s’instal·larà una cebera, pel Servici de Pobles de València, gràcies a la col·laboració del Consell Agrari Municipal i de l’IES “Ciutat de l’Aprenent”.

Campillo ha valorat que “els veïns i veïnes de Sant Marcel·lí i adjacents podran gaudir a partir d’ara d’una agricultura de proximitat en un espai que ha condicionat l’Ajuntament”.

El vicealcalde ha explicat que “amb la creació d’horts urbans, pretenem fomentar la participació ciutadana, el desenvolupament sostenible i l’autogestió per part de les persones usuàries. A més de promoure l’educació ambiental i establir valors de conservació de la biodiversitat”. Així mateix, el regidor d’Ecologia Urbana ha convidat a la ciutadania a visitar este Parc de la Rambleta, el qual considera “un dels nostres parcs ajardinats més importants perquè en la seua construcció es va seguir un criteri de naturalització, és a dir, deixar que la vegetació es desenvolupe de manera natural”.

“És recomanable visitar este parc per descobrir com es pot fer un bosc urbà dins de la ciutat de la manera més natural possible i, ara que obrim els horts urbans, fer ús d’este de dinamització del barri i socialització del veïnat entorn a una activitat tan saludable i tradicional com és l’agricultura”, ha conclòs Campillo.