Directo | El Congreso de EE UU vota el 'impeachment' a Trump por el escándalo de Ucrania

Donald Trump va camino de convertirse en el tercer presidente de Estados Unidos en enfrentarse a un 'juicio político', también conocido como 'impeachment', en el Senado y el primero del siglo XXI, gracias a la mayoría demócrata en la Cámara Baja, en un reflejo de la crispación y polarización del país con inciertas consecuencias sobre las elecciones de noviembre de 2020.

Trump entrará así en la historia y engrosará una lista integrada por Bill Clinton (1993-2001) y Andrew Johnson (1865-1869), que fueron finalmente absueltos por la Cámara Alta tras ser sometidos a un proceso de destitución. Es probable, dado el control republicano en el Senado, que al presidente actual le ocurra lo mismo.

En Nueva York, miles de personas acudieron este martes a la céntrica plaza de Times Square para pedir que salga adelante el juicio político en la Cámara de Representantes -el equivalente al Congreso-. Esta es solo una de las más de 600 manifestaciones organizadas en EE UU bajo el lema "Nobody is Above the Law" (Nadie está por encima de la ley) con los que se pretende presionar a los parlamentarios para que apoyen el 'impeachment'.