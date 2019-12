Hugo Silva defiende a Susi Caramelo: "No me sentí acosado, cansinos"

Cada reportaje de Susi Caramelo para Las que faltaban se hace viral por las ocurrencias de la reportera a la hora de entrevistar a los famosos que acuden a los diferentes eventos que decide ir a cubrir.

Sin embargo, el del domingo pasado se hizo viral por un comentario de Caramelo a Hugo Silva que fue tildado por muchos de soez.

En él, la reportera hacía referencias sin pudor a temas sexuales que le despertaba el actor. "¿Tú eres consciente de que si cobraras derechos de imagen por todas las tías que nos hemos tocado contigo, ahora mismo podrías estar retirado?", le preguntó Caramelo. "Fíjate que pienso cosas, pero nunca me había puesto en esa tesitura", respondió el intérprete. "Pues si cobraras derecho solo por las mías, tú ya estabas en tu casa", concluyó ella.

Unas palabras que provocaron todo tipo de reacciones, desde los que se habían reído con ellos a los que creen que están fuera de lugar.

Días después, el propio Hugo Silva ha salido al paso para defender a la reportera. "Soy fan de Susi, me encantó la entrevista y no me sentí acosado en ningún momento... lo digo por si a alguien le interesa... CANSINOS", escribe el actor en Twitter.