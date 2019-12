Alfonso, en 'First dates': "Cuando veo la bandera de España siento euforia. Amo a mi país por encima de todo"

Alfonso no dudó en destacar su patriotismo este martes en su visita a First dates, y fue lo primero que dijo en su presentación: "Siempre he amado a España por encima de todo. A España y a la gente de dentro, que por que sean de otro país no tiene nada que ver, yo amo el territorio", reconoció el sevillano.

Carlos Sobera quiso saber cómo era, a lo que el joven le contestó que "un poco vacilón, clásico y con una mente más tradicional. Pero que vote a lo que voto no quiere decir que me gusten los toros ni muchas cosas relacionadas con ellos", afirmó.

Y añadió que "quiero trabajar en el ejército para defender a mi nación. Cuando veo la bandera de España siento euforia", le comentó al presentador el estudiante.

Su cita fue Elvira, una joven con orígenes muy diversos, amante del fútbol y muy extrovertida: "Mis padres son españoles, pero la familia de mi padre era de Marruecos y la de mi madre, de Centroamérica".

"Cuando era pequeña tenía el pelo muy largo y mi familia me llamaba Pocahontas, pero cuando me lo corté me pasaron a llamar Mowgli, por el protagonista de El libro de la selva, al que me parezco un huevo", comentó entre risas la madrileña.

Durante la cena comentaron sus aficiones, como que Elvira es jugadora de fútbol "desde hace cinco años y soy central, me gusta dar leña". Mientras que ella le dijo que "soy del Rayo Vallecano, que es mi barrio", él le dijo que "yo soy del Betis, es lo que más me mola en este mundo".

Elvira y Alfonso, en 'First dates'. MEDIASET

Pero en el momento que Alfonso sacó el tema del patriotismo: "Parece que he entrado en terreno pantanoso", comentó el sevillano. Y es que Elvira le contestó que "tengo una ideología bastante distinta a la tuya".

Tras hablar de política llegó el momento de decidir si volverían a verse o no. Mientras que la vallecana dijo que sí querría una segunda cita con Alfonso porque "aunque no hemos tenido el feeling de primeras, creo que lo podemos tener". Pero el joven no opinó lo mismo y descartó volver a quedar con ella: "Podríamos ser novios, pero no creo que saliese muy bien".