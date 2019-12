La evolución de las cestas de Navidad: desde lotes vegetarianos o veganos hasta cestas para niños o celiacos

La sociedad evoluciona en gustos y tendencias y, las cestas de Navidad, no se quedan atrás. Estas cestas, que llenan todos los mercados y sorteos en Navidad y que son uno de los obsequios por excelencia que las empresas dan a sus trabajadores, se han adaptado a los nuevos tiempos y, actualmente, hay una gran variedad donde elegir.

Cesta tradicional



La tradición de regalar una cesta, fuertemente arraigada en España, está ligada a obsequiar con productos típicos de la fiesta navideña en la que los protagonistas son, sin duda, los dulces, los embutidos o las bebidas alcohólicas.

De este modo, en estas cestas los dulces estrella son, sobre todo, los polvorones y turrones, así como bombones o los bollos con hojaldre. En cuanto a los embutidos, no puede faltar el chorizo, el salchichón, el queso y, para los que tengan la suerte de recibir una cesta más generosa, una pata de jamón.

Entre las bebidas alcohólicas que coronan las celebraciones navideñas, suelen destacar en las cestas tradicionales los licores de frutas, los vinos y también las botellas de whisky o ron.

En cuanto a los precios de las cestas tradicionales, todo depende de lo que queramos incluir en ellas. En el caso de la empresa Sadival, encargada de la elaboración de cestas y lotes navideños, los precios de las cestas tradicionales van desde los 10 euros hasta los 950 euros que cuesta la cesta de tres pisos con jamón ibérico de Guijuelo.

Cesta de Navidad de tres pisos de Sadival. Web de Sadival

Cesta vegetariana o vegana



"Adaptarse o morir" debieron pensar muchas de las empresas que se dedican a venta de cestas y lotes navideños, ya que se puede encontrar sin mucho esfuerzo muchas empresas que han incluido en su oferta cestas navideñas vegetarianas y veganas.

Cada vez hay más personas que no consumen carne y, en principio, no parece muy difícil elaborar una cesta de Navidad para vegetarianos. Basta con eliminar de la cesta tradicional los embutidos y añadir otros productos que los sustituyan y que también pueden ir dentro de la cesta tradicional como, por ejemplo, mermeladas, espárragos, fruta en almíbar o frutos secos.

La cesta para los veganos quizás muestra más dificultades, ya que hay que eliminar cualquier producto de proveniencia animal. En el mercado se pueden encontrar, desde cestas que solamente incluyen licores, hasta cestas más elaboradas con frutos secos, mermeladas, turrones de chocolate puro, aceites o vinagres.

Cesta de Navidad vegana "Veggie Christmas" de Selección Natural. Web de Selección Natural

También hay algunas que incluyen productos específicamente pensados para vegetarianos y veganos como, por ejemplo, patés vegetales, galletas de avena o tés. Además, muchas de estas cestas, están elaboradas con productos ecológicos.

Los precios de estas cestas más específicas pueden encontrarse en la web de Selección Natural, empresa dedicada a la venta de regalos ecológicos desde unos 50 euros hasta cestas veganas muy completas por unos 170 euros.

Cestas sin alcohol y cestas para niños



Para aquellas personas que no beben alcohol y que no saben qué hacer con todas las botellas (de diferentes tipos, además) que incluyen las cestas navideñas, existen cestas que no incluyen ninguna bebida alcohólica. Además, en muchas son sustituidas por otras botellas de zumos o licores sin alcohol.

Por otro lado, aunque normalmente asociamos las cestas de Navidad a los trabajadores de una empresa o a regalos entre los adultos, en el mercado también se puede encontrar cestas pensadas en los más pequeños de la casa.

Las cestas para niños incluyen desde juguetes, hasta comida pensada en los más pequeños. Por ejemplo, chocolatinas, galletas, zumo, batidos de chocolate, peluches, puzles o mantas.

Aunque se pueden encontrar cestas para niños a precios económicos, lo mejor en este caso es que se pueden elaborar en casa de forma fácil y sencilla incluyendo los regalos que más ilusión hagan a cada niño.

Cestas para celiacos



Un problema para los celiacos es que, aunque ya muchas empresas han eliminado de sus productos el gluten, las cestas de Navidad pueden contener algunos que sí que lo lleven.

Para ellos existen gran variedad de cestas en las que ninguno de sus productos tienen gluten. Las cestas, por lo general, contienen lo mismo que la cesta tradicional como polvorones, quesos, patés y embutidos, todo ello, sin gluten.

Cesta de Navidad sin gluten de Selección Natural. Web de Selección Natural

Se puede adquirir una cesta de Navidad libre de gluten por 60 euros también en la web de Selección Natural o, incluso, alguna más elaborada por unos 80 euros.